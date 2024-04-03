Белый дом поручил NASA разработать лунное время к концу 2026 года, пишет Reuters. По данным агентства, это может потребовать установки атомных часов на поверхности Луны

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NASA поручили разработать единый стандарт времени для Луны и других космических объектов, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку главы Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара. План по внедрению скоординированного лунного времени (Coordinated Lunar Time, LTC) может быть разработан к концу 2026 года.

В документе говорится, что для человека на Луне земные часы в среднем отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. Прабхакар утверждает, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами, пишет агентство. В Белом доме считают, что расхождения во времени также могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на самой Луне и ее орбите.

«Те же часы, что у нас на Земле, на Луне двигались бы с другой скоростью, — приводит Reuters слова главы отдела космической связи и навигации NASA Кевина Коггинса. — Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США. Они сердцебиение нации, синхронизирующее все. Вам захочется услышать сердцебиение на Луне».

На Земле большинство часов и часовых поясов стандартизированы всемирным координированным временем (UTC). UTC основано на сети атомных часов в разных точках мира. Они измеряют средние изменения в состоянии атомов и в конечном итоге показывают точное время. По словам официального представителя OSTP, на поверхности Луны также может потребоваться установка атомных часов.

Процесс внедрения LTC потребует согласования в том числе с 36 странами - участницами программы «Артемида» по международной деятельности на Луне и в космосе. Китай и Россия не подписывали соглашения "Артемиды». В рамках этой программы NASA планирует в ближайшие годы отправлять астронавтов на Луну и создать научную базу для будущих миссий на Марс.

Ранее в NASA заявили о планах высадки астронавтов на Луну в сентябре 2026 года и полете вокруг спутника Земли в сентябре 2025 года, пишет Reuters. В 2023 году Китай сообщил о намерении отправить свою первую миссию на Луну к 2030 году, а Индия объявила об аналогичных планах к 2040 году.