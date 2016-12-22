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Apple презентовала обновленную модель iPad
Технологии и медиа, 21:07
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Apple презентовала обновленную модель iPad
Apple представила обновленную версию своего планшета с диагональю 9,7 дюймов с поддержкой стилуса. Устройство сделано специально для школьников и будет продаваться школам по цене 23,99 тыс. руб., что на 4% ниже рыночной цены
Фото: John Gress / Reuters

Во вторник, 27 марта, американский производитель электронных устройств Apple представил обновленную модель своего планшета iPad с диагональю 9,7 дюймов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Теперь он будет поддерживать стилус Apple Pencil.

Новый планшет будет работать на 64-битным процессоре A10 Fusion. Он оснащен 8-мегапиксельной камерой и экраном Retina. Новая модель будет поддерживать стилус Apple Pencil, который до сих пор был совместим лишь с дорогими моделями iPad Pro с диагональю 10,5 и 12,9 дюймов.

Фото: John Gress / Reuters

Apple позиционирует новинку как устройство, созданное специально для школьников. Функционал стилуса оптимизирован под учебные приложения. Для учеников также будет расширено облачное хранилище с 5 до 200 Гб. Новые приложения «Класс» и «Задания» позволят учителям кооперироваться с учениками, открывать на их планшетах книги, веб-сайты, рассылать раздаточные материалы, следить за успеваемостью.

Презентация компании проводилась в старшей школе Чикаго Lane Tech College Prep, одной из крупнейших в США. Как сообщил выступавший на ней вице-президент и маркетолог Apple Грег Джосвик, их продукция активно используется в учебном процессе в США и самым популярным устройством является 9,7-дюймовый iPad (онлайн-трансляцию презентации вело издание Cnet). Учебным заведениям Apple будет продавать iPad и стилус по специальным ценам, которые немного ниже обычных. Например, в России школы по программе «Apple для образования» смогут купить iPad по цене от 23,99 тыс. руб.

В США, Канаде и еще ряде стран предзаказ на новинки уже стартовал, в магазины они поступят к концу недели. В России устройство появится в мае. На сайте Apple российские пользователи смогут приобрести модель с памятью 32 Гб с поддержкой Wi-Fi по цене от 24,99 тыс. руб., с поддержкой также LTE — от 34,99 тыс. руб. Apple Pencil будет доступен по цене от 6,99 тыс. руб. (его нужно будет покупать отдельно, в комплекте iPad его нет).

Автор: Иван Куранов.
Теги: Apple , iPad , образование , планшет
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