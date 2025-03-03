Российские компании начали активнее судиться с «дочкой» Microsoft

С начала года к «Майкрософт Рус» подали иски на сумму, близкую к требованиям за весь 2023-й, когда компания столкнулась с наибольшим числом претензий из-за ухода из страны. Юристы объясняют это истечением срока для таких исков

Фото: Mario Hommes / Eibner / imago-images.de / Global Look Press

С начала 2025 года к «Майкрософт Рус» (российское юрлицо Microsoft) было подано четыре иска на общую сумму 110 млн руб., следует из данных судебной картотеки. При этом за весь 2023 год российские компании подали к этому юрлицу иски на общую сумму приблизительно 170 млн руб., за 2024-й — на 26,6 млн руб., за 2022-й — на 34,7 млн руб.

Среди тех, кто в эти годы судился с компанией, — «Северсталь», «Ситроникс», «Уралкалий», «Национальный расчетный депозитарий», ВТБ, «МегаФон» и др. В январе этого года список пополнили «Газпромбанк», который подал иск на 91 млн руб., ретейлер «Лента» (16 млн руб.), ГК «Медси» (2,1 млн руб.), компания «Консист» (960 тыс. руб.).

В среду, 26 февраля, суд обязал «Майкрософт Рус» выплатить «Ленте» указанную в иске сумму, по остальным новым делам слушания продолжаются.

Все иски связаны с невыполнением обязательств по договорам после ухода Microsoft из России в 2022 году. В марте того года американская корпорация объявила о приостановке продаж своих продуктов и услуг в связи с началом специальной военной операции на Украине. Затем из-за санкций компания перестала продлевать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративным клиентам, отключила от своих облачных сервисов Visio Online, Project Online и Power BI ряд организаций из России и вводила другие ограничения.

Из материалов дела по искам российских компаний следует, что Microsoft перестала оказывать услуги поддержки по договорам с 24 февраля 2022 года — с этого момента до окончания договора услуги не оказывались. При этом в апреле 2022-го президент Microsoft Брэд Смит в письме украинскому президенту Владимиру Зеленскому писал, что компания продолжит сотрудничать с клиентами в России, которые не попали под санкции.

В 2022 году «Майкрософт Рус» уволила персонал, за исключением двух сотрудников — президента и главного бухгалтера, расторгла договор аренды офиса. При этом решение о ликвидации российского юрлица до сих пор принято не было. На 31 декабря 2023 года (последние доступные данные) на счетах этой компании было 139,6 млн руб. Выручка за тот год составила 211,6 млн руб., чистый убыток — 34,5 млн руб.

РБК направил запрос в Microsoft.

Можно ли взыскать долги с Microsoft

Рост числа предъявляемых к Microsoft денежных требований может быть связан с истечением срока исковой давности, считает ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР Альбина Галимова. Она пояснила, что общий срок исковой давности составляет три года, а Microsoft перестала выполнять условия договоров в 2022 году. «Когда кто-то перестает выполнять условия договора, начинается отсчет времени, в течение которого можно подать иск в суд. Если это время истечет, суд может отказать в удовлетворении требований», — говорит Галимова.

Вероятность удовлетворения заявленных требований зависит от каждого конкретного случая и факта нарушения договорных обязательств Microsoft, считает юрист. По ее словам, решения судов в пользу клиентов Microsoft говорят о том, что компания в 2022 году в одностороннем порядке прекратила оказывать техподдержку, несмотря на получение полной предоплаты по договорам, игнорирует любые претензии в их адрес и не принимает активного участия в судебных разбирательствах. С учетом истечения срока исковой давности в 2025 году, по мнению Галимовой, число споров будет только расти.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева указала, что в этом году к «Майкрософт Рус» было подано четыре иска, в 2024-м — три, в 2023-м — 15. Она предположила, что подобное распределение может быть связано с ведением переговоров с представителями «Майкрософт Рус» и достижением некоторых договоренностей. «Например, головная компания не может единовременно погасить все возникшие в России требования и предложила определенный график их погашения. При этом без судебного решения в силу действующих ограничений и санкций головная компания не может направить денежные средства на погашение соответствующей задолженности. Видимо, на 2024 год был выделен небольшой бюджет на погашение. На 2025 год — он значительно больше», — рассуждает Токарева.

Она отметила, что шансы на удовлетворение подобных исков весьма велики «при соблюдении бремени доказывания». «Практика по подобного рода спорам уже сформировалась. Тем более что ни ответчик, ни его представители в судебные заседания не ходят, апелляционные жалобы не подают, а соответственно некому возражать на заявленные требования», — рассказала Токарева.

Как высокую она оценивает и вероятность реального взыскания денежных средств, основываясь на исполнении «Майкрософт Рус» предыдущих судебных решений. «Согласно базе данных исполнительных производств, у компании нет действующих исполнительных производств, при этом [база] «Контур Фокус» показывает, что ранее исполнительные производства возбуждались, но на данный момент они все погашены. Таким образом, можно сделать предположение, что компания исполнила свои обязательства по всем удовлетворенным искам», — пояснила юрист.

РБК запросил компании, которые судились с «Майкрософт Рус», получили ли они присужденные выплаты.