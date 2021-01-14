На «Яндекс» и Mail.ru пожаловались за злоупотребление положением на рынке

Фото: Никита Попов / РБК

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступили заявления от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекса» и Mail.ru Group. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комиссии.

В них говорится, что компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 Договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции.

«Антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе «Яндекса» РБК заявили, что в претензиях нет оснований. «Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам», — пояснили в компании.