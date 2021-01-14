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На «Яндекс» и Mail.ru пожаловались за злоупотребление положением на рынке

Mail.ru Group MAIL 1 983,2 -1,7% Купить
«Яндекс» YNDX ₽5 035 -0,88% Купить
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступили заявления от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекса» и Mail.ru Group. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комиссии.

В них говорится, что компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 Договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции.

«Антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов», — сказали в пресс-службе.

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Фото:Татьяна Флегонтова / ТАСС

В пресс-службе «Яндекса» РБК заявили, что в претензиях нет оснований. «Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам», — пояснили в компании.

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин сообщил РБК, что пока компания не получала никаких уведомлений о таком заявлении. Он счел обращение АЗАПИ странным, поскольку вопрос взаимоотношений с ассоциацией лежит вне плоскости антимонопольного регулирования. «Напомню, что, как мы и ранее говорили, каждый правообладатель имеет возможность поделиться с нами базой отпечатков для превентивной защиты своих прав или же направлять обращения по поводу конкретного контента», — сказал он.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал РБК, что «Яндекс» не занимает доминирующее положение в ЕАЭС, однако отметил, что необходимо увидеть саму жалобу, чтобы понять, на что конкретно жалуется АЗАПИ. «В статье 76, которая упоминается в пресс-релизе, есть разные пункты. Например, там запрещаются соглашения между субъектами, которые могут привести к ограничению конкуренции. Однако вряд ли ассоциация имела ввиду именно этот пункт. Тем не менее, если АЗАПИ жалуется именно на использование доминирующего положения «Яндексом», это выглядит странно», — сказал Казарян.

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В начале декабря «Ведомости» сообщали, что АЗАПИ направила в ФАС России два заявления в отношении «Яндекса» и Mail.ru Group. В документе говорилось о просьбе направить «Яндексу» предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. Отмечалось, что «Яндекс» в рамках действующего антипиратского меморандума предоставляет преференции только владельцам прав на аудиовизуальные произведения, а у книжных издательств отсутствуют механизма защиты своего контента. Аналогичные меры в АЗАПИ требовали принять в отношении Mail.ru Group.

АЗАПИ представляет интересы 15 издательств России, включая крупнейшего издателя художественной литературы «Эксмо».

Авторы
Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Роман Котерев
При участии
Анна Балашова
​«Яндекс» Mail.Ru Group Евразийский экономический союз
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