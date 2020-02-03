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Технологии и медиа ,  
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За два года инвесторы получили от стартапов более $700 млрд

За 2019 год при выходах из технологических стартапов мировые инвесторы заработали $338 млрд. Теперь они будут искать новые сферы для вложений, ориентируясь в первую очередь на предпочтения поколения Z, считают эксперты
Фото: Issei Kato / Reuters

В 2019 году венчурные инвесторы при выходах из стартапов заработали около $337,9 млрд. Это немногим меньше рекордного показателя 2018 года — $394 млрд. Такие оценки содержатся в исследовании венчурной группы Starta Ventures (есть у РБК). Эта группа, основанная Алексеем Гириным, Екатериной Дорожкиной и Сергеем Васильевым, инвестирует в стартапы на ранних стадиях, в ее портфеле более 110 проектов (Navigine, Archeads, Insense, Stringers Hub, Mishka AI и др.).

По оценке аналитиков Starta Ventures, в прошлом году всего в мире было проведено 15,6 тыс. венчурных «входов» на общую сумму $213 млрд. Большую часть этих средств получили стартапы Северной Америки и Азии. В дальнейшем при выборе сферы для вложений инвесторы будут в первую очередь учитывать предпочтения поколения Z.

После десять лет наращивания объемов непубличных инвестиций 2018 и 2019 годы оказались рекордными по количеству публичных «выходов» из технологических компаний: Spotify (2018), Lyft (2019), Uber (2019), Slack (2019) и многие другие «единороги» разместились на биржах. В прошлом году объем IPO компаний, привлекавших венчурные инвестиции, достиг $255,6 млрд.

Типичный для Кремниевой долины на протяжении нескольких лет чек инвестиций в $100 млн теперь стал вдвое или втрое больше. Конкуренция среди «сверхгигантских» фондов за размещение капитала привела к завышенным оценкам компаний более поздней стадии, побуждая и венчурных капиталистов меньшего масштаба выписывать более крупные чеки, считают аналитики Starta Ventures. В итоге это приводит к тому, что бумаги недавно вышедших на биржи технологических компаний торгуются ниже цены размещения. По данным Renaissance Capital, в 2019 году рост котировок разместившихся в тот год технологических компаний составил всего 5%, тогда как в 2018 году — 13%, а в 2017 году — 94%.

Последние несколько лет доходность от традиционных финансовых инструментов приближается к нулю, отмечается в исследовании Starta Ventures. В будущем все сложнее будет получить гарантированную пассивную доходность в традиционных областях: получится сохранить капитал, но не приумножить, считают аналитики. Ценность традиционных активов, например, акций публичных компаний, облигаций, недвижимости и т.д., по большей части, уже отыграна рынком. В долгосрочной перспективе доходность выше нулевой возможна там, где создается новая ценность, а не отыгрывается существующая.

Аналитики Starta Ventures разделяют активы с наибольшим потенциалом будущей стоимости на три категории:

  • венчурные инвестиции в технологии и инновации;
  • инвестиции в киберспорт и образование;
  • альтернативные инвестиции (например, в современное искусство).

Эти и другие выводы исследования Starta Ventures — в материале РБК Pro.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Венчурные инвестиции, киберспорт, искусство, IPO
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