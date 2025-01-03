Российские казино за год посетили более 2 млн человек

Игорные зоны зафиксировали рост посещаемости на 10% и увеличение доходов от не связанных с казино развлечений. Эксперты считают, что на это повлияли расширение инфраструктуры, доходы населения и сложности с поездками за рубеж

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Аудитория крупнейших легальных российских казино по итогам 2024 года превысила 2,1 млн человек. Об этом РБК сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все четыре существующие в стране игорные зоны). Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года, когда посещаемость игорных зон составила 1,9 млн человек.

Как считали Данные АИРИС по посещаемости включают информацию о всех легально работающих в России казино, кроме Tigre de Cristal, которое находится в игорной зоне «Приморье». В статистике учтены в том числе данные казино «Шамбала» (работает в «Приморье» и «Янтарной»), которое раскрывает свои показатели для общей статистики ассоциации впервые.

Лидером по итогам 2024 года остается игорная зона «Красная Поляна», которая приняла 907 тыс. посетителей. Это на 9,5% больше, чем годом ранее. Казино Sobranie, которое работает в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области, посетили 415,3 тыс. гостей, рост год к году составил 13,4%.

Наибольшая динамика отмечается в игорной зоне «Сибирская монета»: ее за 2024 год посетили 165,1 тыс. гостей, и год к году этот показатель вырос более чем в три раза. Два казино «Шамбала», работающие в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная», совместно обслужили 621 тыс. человек. Точную динамику год к году представитель «Шамбалы» не раскрывает, но указывает на «существенный прирост». Еще одно казино «Приморья» — Tigre de Cristal — количество гостей за 2024 год не раскрыло.

Выручку казино раскрывают в годовых отчетах, которые традиционно публикуются в первом квартале года, следующего за отчетным, — на момент публикации эти данные недоступны. Предварительные результаты в АИРИС не оценивали.

При этом в АИРИС отметили, что на фоне развития инфраструктуры игорных зон растет доля их неигровых доходов. «Сибирская монета» увеличила выручку от не связанных с азартными играми направлений до 650 млн руб. (рост год к году — 127,5%), Sobranie — до 89,7 млн руб. (плюс 23,6%). Два казино «Шамбала» в неигровом сегменте суммарно заработали около 235,5 млн руб.: 38,9 млн руб. в Калининграде и 196,7 млн руб. во Владивостоке. Игорная зона «Красная Поляна» свои неигровые доходы не раскрыла, но год к году они выросли на 14,6%.

Игорные зоны платят ряд налогов. Помимо стандартных НДФЛ, НДС, налога на имущество и на прибыль также существует специализированный налог на игорный бизнес. Он начисляется на каждый установленный игровой стол и автомат и варьируется в зависимости от региона: от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за один стол и от 3 тыс. до 15 тыс. руб. — за один автомат.

По итогам 2024 года суммарные налоговые отчисления казино превысили 2,6 млрд руб. Это примерно на 16% больше результата 2023 года. Лидером остается «Красная Поляна», перечислившая в государственную казну 1,4 млрд руб. На втором месте по этому показателю находится Tigre de Cristal, уплативший 626 млн руб. Казино Sobranie направило в бюджет 284 млн руб., два казино «Шамбала» — 271 млн руб., игорная зона «Сибирская монета» — 122,8 млн руб.

Как развивались игорные зоны в 2024 году В последние годы игорные зоны инвестируют в развитие не связанных с играми активностей, а также расширяют вариации азартного досуга. В частности, в 2024 году «Сибирская монета» открыла медицинский центр Altai Palace Medical SPA и падл-теннис-корт. Sobranie в первом квартале 2025 года запустит собственный покерный клуб. Tigre de Cristal инвестировал в обновление IT-инфраструктуры, ресторанов и отеля, а в 2025 году построит апарт-отель и открытый бассейн.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов, комментируя статистику посещаемости казино, отметил, что отрасль сохраняет «курс на интеграцию в туристическую индустрию». «Рост неигровых доходов, новые форматы мероприятий и диверсификация услуг показывают, что индустрия не ограничивается азартом, — утверждает он. — Это укрепляет привлекательность регионов и стимулирует внутренний туризм».

Гендиректор «Шамбалы» Максим Смоленцев обратил внимание на расширение присутствия этого казино в Приморье и Калининградской области: сейчас компания инвестирует в строительство новых гостиниц. Это, по мнению Смоленцева, должно «существенно повысить привлекательность регионов».

Рост посещаемости казино, как и других видов культурного досуга, обусловлен в первую очередь ростом реальных располагаемых доходов населения, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Повлияли также, на его взгляд, проблемы с выездом за границу: «Все же игорные зоны — для населения с достаточно высоким доходом. Кроме того, многие отмечают рост уровня услуг в игорных зонах: они становятся комфортнее и привлекательнее. А интерес россиян к азартным играм всегда был высоким».