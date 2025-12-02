 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Таврин напомнил о созданных на пенсии из США «лидерах нашей экономики»

Глава Kismet Capital Group предложил использовать деньги пенсионных и страховых фондов — «не более 5% или буквально нескольких процентов» — для прямых инвестиций в частные компании
Иван Таврин
Иван Таврин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Основатель и глава Kismet Capital Group Иван Таврин, выступая на форуме «Россия зовет!» во вторник, 2 декабря, предложил передать «не более 5% или буквально нескольких процентов» средств пенсионных фондов и страховых компаний управляющим фондами прямых инвестиций, чтобы те могли инвестировать их в капитал частных компаний. По его мнению, структурные и системные инвестиции в капитал частных компаний могли бы дать большой потенциал для роста российской экономики.

«Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это и рискованная затея. Более того, в российской истории Центральный банк много с этим работал и точно знает лучше, чем я, какие у этого могут быть риски. Но тем не менее в стране сегодня более 10 трлн [рублей] пенсионных накоплений и накоплений страховых компаний, которые имеют возможность инвестировать», — отметил Таврин.

Он указал, что 80% этих денег инвестировано в ОФЗ, в инструменты с фиксированной доходностью, в корпоративные бонды, немного средств работает на публичном рынке, но практически ничего — на рынке альтернативных инвестиций. При этом в других странах — в США управляющие пенсионными фондами направляют на альтернативные инвестиции 30%, в Европе — 10%, в Бразилии и Китае — более 5%. «Экономика с сегодняшнего дня сильно построена на импортозамещении. Импортозамещение работает в сельском хозяйстве, в банковской сфере, в машиностроении, где угодно. Мне кажется, что сделать импортозамещение того, что было последние 20 лет, и, по сути, воссоздать эту индустрию, даст колоссальный мультипликативный эффект», — заявил Таврин. По его словам, сейчас в России под управлением фонда находится менее 1% ВВП, тогда как в среднем в мире эта сумма составляет 9% ВВП, в США — более 20%, в Европе — 7%, в Китае — более 5%.

Глава Kismet Capital Group напомнил, что с 2000 по 2020 год в России работали десятки фондов прямых инвестиций, которые управляли пенсионными накоплениями американских, европейских, восточных пенсионеров и из других стран. «С помощью этого капитала созданы десятки компаний, которыми мы пользуемся буквально каждый день. Без этого капитала не были бы созданы ни «ВКонтакте», ни «Яндекс», ни Ozon, ни «Авито», ни HeadHunter, ни ЦИАН — по сути, цифровые лидеры нашей экономики <…>, — отметил Таврин. — Эти компании имеют триллионные выручки, сотни миллиардов налоговых отчислений, в них работают сотни тысяч людей, и это действительно гордость нашей экономики». Сегодня, по его словам, в экономике нет такого типа денег, тогда как во всем мире «источником длинного капитала в такого рода компании и в такого рода фонды являются пенсионные накопления».

Существующее регулирование разрешает профессиональным управляющим инвестировать около 5% средств в альтернативные источники, но «по каким-то причинам это не делается», дополнил Таврин. «Думаю, что государство совместно с бизнесом может взять на себя роль создания позитивной повестки, стимулирующей повестки в этом вопросе», — считает он.

Заработок студенток на инвестициях оказался втрое выше, чем у студентов
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Выступавшая на форуме глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что они «действительно относятся с особым вниманием» к деньгам пенсионеров, «они должны быть надежно инвестированы». Сейчас у пенсионных фондов есть лимиты вложений в акции, но они не выбираются, рассказала глава ЦБ. «Если мы говорим про частные инвестиционные фонды, которые гораздо более свободны, там тоже не выбираются эти лимиты. И нам нужно подумать о качественном предложении скорее тех акций, куда эти сбережения могли направляться. Но в том, что эти сбережения существуют, и в том, что это очень хороший потенциальный источник инвестиций, я с вами полностью согласна», — сообщила Набиуллина, отметив, что правительство работает над повышением качества этого предложения.

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, в свою очередь, указал, что сейчас ситуация в стране сложилась таким образом, что общий долг низкий, но проценты, которые нужно по нему выплачивать, высокие. «Это что означает? Что баланс государства сильный, и здесь возможно как-то его применить. Понятно, что механизмы существуют так, чтобы долг нарастить, но процентов не платить. Это, используя средства населения, используя средства, которые накапливаются в фондах, через долговой механизм использовать как инструмент структурного изменения экономики. Для того чтобы, не нарушая права и не увеличивая сильные риски для долгосрочных финансовых сбережений, направлять именно их на перспективное направление», — рассуждает Орешкин. По его мнению, государство могло бы занять нишу высокотехнологичных инвестиций, помочь процессу и дать импульс фондам и т.д. «Не забирая, конечно же, все риски полностью на себя, а именно разделяя частично риски на раннем этапе раскрутки этих механизмов с частным сектором», — дополнил Орешкин, отметив, что имеет в виду использование всякого рода гарантийных механизмов, что позволит государству брать на себя часть риска, но не потребует привлечения ликвидности и уплаты процентов.

Идея использовать средства пенсионных фондов в рискованных инвестициях не новая. Например, несколько лет назад глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов предлагал использовать их для венчурных инвестиций, как это делается, например, в США. «Есть инструменты работы, например, с пенсионными деньгами. От 5 до 10% средств пенсионных фондов разрешено вкладывать в венчурные фонды. И пенсионные фонды зачастую являются одними из крупнейших инвесторов. Кто-то из фондов — получателей таких денег, может, не покажет ожидаемой доходности, но выстрелят другие. А пенсионные деньги — это же пенсии и зарплаты, это выгодно для всего общества», — говорил Варламов в интервью ТАСС в 2021 году, оговариваясь, что в России для такого использования этих средств существует «ментальный барьер». В интервью РБК в 2024 году Варламов говорил, что они «делали подход к тому, чтобы часть пенсионных денег разрешить инвестировать в венчур, но из-за законодательных ограничений эта дорога не кажется реализуемой».

Kismet Capital Group является владельцем 50% группы «Авито», оператора вышек для сотовой связи «Новые башни», долей в HeadHunter и других активах. Иван Таврин занимает 36-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $4,4 млрд.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
При участии
Ирина Парфентьева
Avito Иван Таврин Пенсионный фонд
