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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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IBS перенесла сроки проведения IPO

Глава IBS рассказал о планах перенести IPO на Московской бирже с 2023-го на 2025–2026 годы
Одна из старейших ИТ-компаний в России, IBS, планирует разместить акции на Московской бирже в 2025–2026 годах. Она уже третий раз переносит сроки IPO, до нынешнего кризиса называла срок — 2023 год
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Один из старейших участников российского ИТ-рынка, группа IBS, перенесла сроки проведения IPO на 2025–2026 годы, в интервью РБК рассказал ее гендиректор Григорий Кочаров.

До недавнего времени IBS готовилась выйти на Московскую биржу в 2023 году, но от идеи временно отказались из-за кризиса, наступившего после февраля этого года.

По словам Кочарова, IPO — это основной источник привлечения средств для развития компании, однако будет ли это именно размещение на бирже или какой-то другой инструмент — ей неважно.

«Приход стратегического инвестора или привлечение инвестиционного фонда мы также рассматриваем. За всю историю компании мы неоднократно вели такие переговоры. Пока переговоры временно ни с кем не ведутся. Надо подождать два-три года. У компании достаточно собственных средств для развития», — добавил он.

Что было известно о планах IPO

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С 2007 года глобальные депозитарные расписки IBS торговались на Франкфуртской фондовой бирже, но в 2014-м компания провела делистинг, конвертировав ценные бумаги миноритариев в акции своей «дочки» разработчика программного обеспечения Luxoft. На момент проведения делистинга на Франкфуртской фондовой бирже торговалось около 37% акционерного капитала компании.

В 2018 году IBS объявляла о намерении разместить на Московской бирже 30–35% своих акций. Агентство Reuters со ссылкой на источники оценивало, что это могло принести компании $100 млн. Средства IBS планировала потратить на расширение линейки сервисов через органический рост, а также сделки слияния и поглощения. Но «грянул кризис», и IPO пришлось отложить до 2023 года, объяснил Кочаров.

Отвечая на вопрос о причинах нынешнего переноса сроков размещения, он оговорился, что компания сейчас живет короткими периодами прогнозирования, так как «теперь прогнозирование больше чем на год — это фантастика, хроматические мечты». «Но пройдет два-три года, все немного успокоится, и можно будет заглядывать чуть дальше за горизонт и планировать, куда двигаться».

IBS была создана в 1992 году. Компании группы предоставляют услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления данными, анализа и моделирования; разрабатывают, тестируют, сопровождают программное обеспечение; производят серверы, ноутбуки, программно-аппаратные комплексы и другое оборудование.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
IBS IPO Военная операция на Украине ИТ-компании
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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