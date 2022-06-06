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Бизнес ,  
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Объем привлеченных через IPO средств на биржах США и Европы упал на 90%

Число вышедших на биржи с начала года компаний в США и Европе снизилось, как и общий объем привлеченных ими средств по сравнению с данными 2021 года. Им помешали военные действий на Украине и угроза глобальной рецессии

За первые пять месяцев 2022 года объем привлеченных через IPO средств на биржах США и Европы упал на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Dealogic.

Так, на IPO вышли 157 компаний, которые в общей сложности привлекли $17,9 млрд, тогда как в прошлом году с января по май 628 компаний привлекли $192 млрд. Глобально объем собранных через процедуру первичного листинга денег снизился на 71%, с $283 млрд до $81 млрд. Газета отмечает, что из десяти наиболее крупных IPO в этом году лишь две процедуры проводились на американской или европейской бирже: инвестиционная группа TPG привлекла $1 млрд на Nasdaq, норвежская нефтегазовая компания Var Energi — $880 млн в Осло.

Как пишет FT, в этом году планам компаний выйти на биржу помешали военные действия на Украине, волатильность рынков и угроза глобальной рецессии. В прошлом же году компании, отложившие свои планы из-за пандемии коронавируса в 2020 году, поспешили их реализовать.

Мировой объем IPO упал на 60% в годовом выражении
Инвестиции
Фото:Shutterstock

«Как только ситуация стабилизируется, мы увидим восстановление активности, даже если она не достигнет уровня прошлого года. Люди не покидают корабль — они берут паузу», — пояснил партнер юридической фирмы Jenner & Block, которая консультирует компании по вопросам IPO, Мартин Гласс.

Однако партнер компании White & Case, которая также проводит консультации по вопросам IPO, Иниго Эстев считает, что значительная часть листингов будет перенесена на следующий год. «Зачем запускать [процедуру размещения] сейчас, если можно подождать лучших условий?», — пояснил он.

При этом эксперт допустил, что осенью, в случае, если «по какой-то невероятной причине все вдруг изменится к лучшему», компании проявят больше активности.

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Financial Times также перечисляет потенциально крупные IPO, которые были запланированы на этот год и которые еще могут быть завершены. Так,
британская фармацевтическая группа GlaxoSmithKline может вывести на биржу свое совместное предприятие Haleon, американская страховая компания AIG — бизнес по управлению недвижимостью и активами, а Volkswagen планировал частичное размещение акций Porsche.

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