Операторам без лицензии предложили запретить ввозить спутниковые телефоны

Ввоз спутниковых телефонов в Россию должны осуществлять только лицензированные операторы спутниковой связи, считает Минкомсвязь. Законопроект осложнит работу как зарубежных, так и российских операторов, считает эксперт

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок к закону «О связи», после принятия которых ввозить в Россию спутниковые телефоны смогут только зарегистрированные в России операторы спутниковой связи. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ввоз «абонентских терминалов подвижной спутниковой службы», а также «подвижных абонентских земных станций, работающих в рамках фиксированной спутниковой службы» должен быть доступен «только операторам связи, имеющим лицензию ‎на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи», говорится в пояснительной записке к документу. Ограничение также будет распространяться на партнеров России по Евразийскому экономическому союзу.

Необходимость ограничить круг организаций, которые смогу ввозить в Россию спутниковые телефоны, в Минкомсвязи объясняют соображениями национальной безопасности, которой может угрожать использование на территории России «зарубежных систем спутниковой связи» и доступа в интернет.

Документ в первую очередь направлен против новых глобальных операторов спутниковой связи и интернета, таких как OneWeb, StarLink и TeleSat, считает глава спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев. «Сейчас предполагается, что вне зависимости от того, разрешат ли российские власти новым операторам работать на территории страны, люди или заинтересованные организации могут ввозить в страну терминалы, способные принимать сигналы с их спутников и пользоваться услугами этих сетей, и этому надо воспрепятствовать», — пояснил он.

Однако, по его словам, в текущем виде проект повредит и российским компаниям, так как «сломается существующее разделение труда». Операторы спутниковой связи, как правило, ввозом спутниковых терминалов и станций в Россию не занимаются и поручают эту работу партнерам. «Например, ГПКС (ФГУП «Космическая связь». — РБК) и «Газком космические системы» должны будут самостоятельно ввозить терминалы, что для операторов спутников Земли совершенно не свойственная функция, а в нынешней редакции документа они даже не смогут передавать эту функцию партнерам», — отметил Пехтерев.

В Минкомсвязи не ответили на запрос РБК.

​В реестре Роскомнадзора сейчас указаны пять владельцев лицензии на услуги подвижной спутниковой радиосвязи: АО «Глобалстар — Космические Телекоммуникации», ЗАО «Джи Ти Эн Ти», ООО «Иридиум Коммьюникейшенс», ООО «Открытая мобильная система» и ФГУП «Морсвязьспутник». ​