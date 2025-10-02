Минцифры назвало стоимость замены ТВ-спутников с истекающим сроком службы

На замену выходящих из строя 6 спутников, используемых для ТВ-вещания, до 2030 года потребуется 115 млрд руб. Заказать спутники должны в этом и следующем году, но на их создание может потребоваться больше времени, чем планировали

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Как сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, выступая на конференции Satcomrus в четверг, 2 октября, на создание шести спутников «Экспресс» в 2025–2030 годах планируют предусмотреть в бюджете 115 млрд руб., из которых 96 млрд руб. — на создание самих аппаратов, 19 млрд руб. — на страхование запусков и первого года работы на орбите.

Речь идет о спутниках, через которые осуществляется вещание обязательных телеканалов, доставка контента для телерадиокомпаний до наземных сетей и других услуг, в том числе спутникового телевидения «Триколор» и «НТВ Плюс». Всего до 2030 года оператор спутников «Экспресс» госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) должно заменить восемь спутников, чей срок службы на орбите заканчивается в ближайшие годы. Два спутника — «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АТ3» — ГПКС создает за собственные средства. Их стоимость, по словам Угнивенко, составляет 30 млрд руб. Как говорили ранее в ГПКС, запуски этих аппаратов должны состояться в 2026 и 2029 годах соответственно. Еще четыре спутника («Экспресс-АМУ6», 40, АМУ51, АМУ52) по планам должны запустить в 2029 году, два (АТ4 и АМУ8) — в 2030-м. С учетом того что срок создания аппаратов составляет 4 года, конкурс на создание четырех спутников ГПКС должен объявить до конца этого года.

Угнивенко заявил, что для замены спутников «Экспресс» по решению правительства была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители Минцифры, Минфина, «Роскосмоса», ГПКС и другие организации. Она должна будет определить сроки замены космических аппаратов, источники и механизмы финансирования. Он подчеркнул, что перенести задачу на более поздний срок не получится, поскольку в таком случае Россия потеряет орбитальные частотные позиции. «Поэтому своевременное производство и запуск космических аппаратов для нас крайне и крайне важен. Сдвиг сроков вправо в большинстве случаев недопустим», — указал Угнивенко. Также он напомнил, что предстоит решить проблему импортозамещения при создании космических аппаратов и наземной инфраструктуры — с начала 1990-х годов Россия создавала спутники, используя зарубежную полезную нагрузку (аппаратура и оборудование, ради которых запускается спутник: датчики, камеры, антенны, ретрансляторы и т.д.). Но после начала военной операции на Украине компании, которые поставляли ее, отказались от сотрудничества.

Есть ли деньги

В бюджете этого года, а также в проекте бюджета на 2026–2028 годы деньги на спутники «Экспресс» не заложены. В проекте предусмотрены лишь средства на создание низкоорбитальной группировки «Бюро 1440», а также спутники «Экспресс-РВ» для оказания услуг в Арктике.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что источник финансирования для создания шести спутников серии «Экспресс» «уже определен». «Сейчас Минцифры совместно с Минфином согласовывает механизм доведения средств в целях реализации мероприятия, — говорит представитель. — Поддерживать группировку «Экспресс» и запускать новые спутники на замену выходящим из строя необходимо, чтобы обеспечить надежную связь, телевещание и передачу данных на всей территории России, включая удаленные и труднодоступные районы. Это важно для решения различных задач, связанных с телекоммуникациями, телевещанием, а также научными и другими важными проектами».

По словам главного редактора информационной группы Comnews Леонида Коника, завершение срока активного существования (САС) спутника не означает, что он сразу выйдет из строя — в теории аппарат может работать и далее. «Но на практике большинство отечественных космических аппаратов не дотянули даже до окончания САС», — отмечает он.

Коник напоминает, что с 2022 года АО «Решетнев», которое создает спутники связи, телевещания, ретрансляции и др., лишилось традиционного партнера по поставке полезных нагрузок — франко-итальянской фирмы Thales Alenia Space, после чего срок создания отечественных космических аппаратов существенно увеличился. «На изготовление первого такого спутника — «Экспресс-АМУ4» — уйдет не менее пяти лет, — оценивает эксперт. — При этом ресурсы АО «Решетнев», по моей информации, позволяют одновременно создавать не более двух геостационарных спутников. Получается, что даже если ГПКС закажет все семь спутников в начале 2026 года, к 2030-му будут готовы два-три». Контракт на создание «Экспресс-АМУ4» был подписан в середине 2022 года, его запуск запланирован на декабрь 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на март 2027-го, говорил ранее глава ГПКС Алексей Волин.

По словам Коника, еще существуют риски на этапе запуска спутников — так как «старые ракеты «Протон», по сути, выведены из эксплуатации, а новая «Ангара» делает первые шаги на коммерческом рынке». «Все это говорит о том, что в 2029–2031 годах Россия может столкнуться с дефицитом емкости на геостационарных спутниках. В прошлом такие периоды уже были, и тогда государство временно разрешало российским пользователям арендовать емкость на иностранных комических аппаратах (прежде всего Eutelsat и SES)», — указывает главный редактор ComNews. В то же время он отмечает, что, если «Бюро 1440» развернет свою низкоорбитальную группировку в 2027–2029 годах, львиная доля спроса на спутниковый интернет перейдет к этой компании. «Геостационарные спутники обеспечивают и телевидение: и непосредственное спутниковое вещание, и перегон сигнала федерального ТВ по часовым поясам. Но эфирное телевидение во всем мире постепенно отмирает, переходя в интернет, поэтому через пять лет потребность в емкости на геостационарных спутниках может сильно сократиться», — допускает Коник.

Гендиректор международной организации космической связи «Интерспутник» Ксения Дроздова на конференции спросила Угнивенко, готово ли Минцифры разрешить российским спутниковым операторам использовать мощности зарубежных космических аппаратов, если с обновлением российской группировки возникнут проблемы, но замминистра не стал отвечать на этот вопрос.

Представитель «НТВ Плюс» сообщил, что оператор спутникового телевидения является арендатором емкостей, вопрос капитальных затрат на производство, запуск спутников «не значится в актуальной повестке» компании. Представитель «Триколора» отказался от комментариев.

«Задача по обеспечению бесперебойной работы спутникового телевидения — стратегически важная для государства, так что деньги на ее решение должны выделить, вопрос только, сколько времени это займет», — говорит еще один участник рынка спутниковой связи. По его словам, 4 года — это срок создания спутника с готовой полезной нагрузкой, а с учетом того что Россия лишена возможности закупать зарубежные комплектующие, он может увеличиться до 6 лет.