ТМХ презентовал концепцию первого российского водородного поезда

Макет поезда показали на Сахалине, который должен стать первым регионом, где начнут ходить составы на водороде. Планируется, что регулярные перевозки начнутся в 2028 году

Фото: АО «ТМХ»

Производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) презентовал в Южно-Сахалинске концепцию первого российского пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Об этом сообщается в телеграм-канале ТМХ.

Презентация прошла в рамках Дальневосточного энергетического форума, макет можно посмотреть на его площадке с 2 по 4 октября. Холдинг разрабатывает поезд вместе с РЖД, «Росатомом» и сахалинским правительством. Сахалин станет первым регионом, где начнут эксплуатировать состав.

Проектируется два варианта поезда: из двух головных вагонов с бустерной секцией, в которой будут размещены силовые установки и накопители энергии, и из трех вагонов (два головных, промежуточный и бустерная секция). Составы можно будет объединять. У двухвагонного поезда запас хода будет составлять 725 км на водороде и 80 км на накопителях, у трехвагонного — 487 км плюс 40 км соответственно.

Предполагается, что первый образец для испытаний появится в 2025-м, в 2026-м будут завершены испытания и сертификация поезда, в 2028-м начнутся регулярные перевозки на пригородных маршрутах.

Первый поезд, использующий водород в качестве топлива, был запущен в Германии. Его разработала компания Alstom. Состав называется Coradia iLint, он курсирует по немецким железным дорогам с 2018 года.

Водородные поезда появляются и в других странах: свой состав разработала швейцарская компания Stadler, он курсирует в Калифорнии; китайская компания China Railway Rolling Stock разрабатывает поезд CINOVA H2; над собственными водородным поездами работает и Индия; в Испании компания Talgo намерена разработать высокоскоростной поезд, который будет использовать водород.