НАМИ представил самый мощный в мире водородный автомобиль на базе Aurus

НАМИ показал самый мощный в мире водородный автомобиль на базе Aurus

NAMI Hydrogen построен на базе российского люксового седана Aurus Senat, однако с точки зрения инжиниринга автомобили имеют мало общего

NAMI Hydrogen (Фото: ФГУП «НАМИ»)

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) показал водородный автомобиль NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus, сообщается в телеграм-канале института.

Машину представили на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

В НАМИ отмечают, что автомобиль является самым мощным в мире на водородном топливе. Обновленный NAMI Hydrogen также является «первым в истории водородным автомобилем класса люкс».

Новинка построена на базе Aurus Senat. Однако NAMI Hydrogen имеет мало общего с точки зрения инжиниринга с серийными машинами этого бренда, отметили в институте.

NAMI Hydrogen (Фото: ФГУП «НАМИ»)

В обновленном NAMI Hydrogen установлено три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля. Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, а суммарная мощность NAMI Hydrogen — 750 кВт, что эквивалентно 1020 л.с.

Машина способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды, а установленная в ней система предусматривает хранение до 8 кг газа при 700 атмосферах. Запас хода составляет 870 км. Электроэнергия для батареи генерируется путем реакции кислорода и водорода.

NAMI Hydrogen (Фото: ФГУП «НАМИ»)

О планах создать водородную версию седана Aurus Senat в НАМИ сообщили в 2021 году. В 2022-м был представлен прототип.

С 2025 года планируется начать разработку водородной и электрической версий внедорожника Aurus Komendant.