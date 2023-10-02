Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
Российский бронежилет «Оберег» на испытаниях выдержал снайперский патрон 8,6x70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Об этом свидетельствует видео испытания на полигоне, опубликованное «Ростехом».
В ходе испытаний специалисты сравнили три бронежилета класса защиты Бр5: дешевый бронежилет из восточной страны; новый российский бронежилет «Оберег» и трофейный американский бронежилет ВСУ.
Класс бронежилетов Бр 5 предусматривает защиту от поражения пулями снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником (патроны 7Н13 и 7-БЗ-3). Всего в российской классификации предусмотрено шесть классов защиты.
Самую низкую стойкость показал американский бронежилет — его пробила пуля из промежуточного патрона 7,62 39 автомата Калашникова.
«Оберег» единственный полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая промежуточный патрон 7,62x39, винтовочно-пулеметный патрон 7,62x54 и снайперский патрон 8,6x70. Последний серьезно повредил, но не пробил плиту — из чего следует, что бронежилет прошел испытание.
«Горка осталась от боеприпаса, так называемого 338 (8,6x70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса», — отметил глава компании «Октава» (входит в «Ростех», производит «Обереги») Павел Павленко.
Дешевый бронежилет из восточной страны также не пробила пуля патрона 8,6x70, но на обратной стороне плиты образовалась ударная вмятина, указывающая на не совместимые с жизнью травмы того, кто носил бы его.
В апреле этого года «Ростех» сообщил о начале производства штурмовых бронежилетов «Оберег» с повышенной защитой на тульском заводе «Октава». Вес бронежилета — 9,1 кг, его пластины защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность.
«Сейчас мы готовы выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал, с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тыс. изделий в квартал», — сказал тогда замглавы «Ростеха» Александр Назаров.