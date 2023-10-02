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Военная операция на Украине ,  
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Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

«Ростех»: российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
Сюжет
Военная операция на Украине
Бронежилет &laquo;Оберег&raquo;
Бронежилет «Оберег» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российский бронежилет «Оберег» на испытаниях выдержал снайперский патрон 8,6x70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Об этом свидетельствует видео испытания на полигоне, опубликованное «Ростехом».

В ходе испытаний специалисты сравнили три бронежилета класса защиты Бр5: дешевый бронежилет из восточной страны; новый российский бронежилет «Оберег» и трофейный американский бронежилет ВСУ.

Класс бронежилетов Бр 5 предусматривает защиту от поражения пулями снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником (патроны 7Н13 и 7-БЗ-3). Всего в российской классификации предусмотрено шесть классов защиты.

Самую низкую стойкость показал американский бронежилет — его пробила пуля из промежуточного патрона 7,62 39 автомата Калашникова.

«Оберег» единственный полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая промежуточный патрон 7,62x39, винтовочно-пулеметный патрон 7,62x54 и снайперский патрон 8,6x70. Последний серьезно повредил, но не пробил плиту — из чего следует, что бронежилет прошел испытание.

«Горка осталась от боеприпаса, так называемого 338 (8,6x70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса», — отметил глава компании «Октава» (входит в «Ростех», производит «Обереги») Павел Павленко.

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Дешевый бронежилет из восточной страны также не пробила пуля патрона 8,6x70, но на обратной стороне плиты образовалась ударная вмятина, указывающая на не совместимые с жизнью травмы того, кто носил бы его.

В апреле этого года «Ростех» сообщил о начале производства штурмовых бронежилетов «Оберег» с повышенной защитой на тульском заводе «Октава». Вес бронежилета — 9,1 кг, его пластины защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность.

«Сейчас мы готовы выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал, с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тыс. изделий в квартал», — сказал тогда замглавы «Ростеха» Александр Назаров.

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Ростех испытания пуля
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