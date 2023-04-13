«Ростех» сообщил о начале выпуска штурмовых бронежилетов «Оберег»

Фото: Егор Юркин / rostec.ru

Предприятие госкорпорации «Ростех» начало производство штурмовых бронежилетов «Оберег» с повышенной защитой, говорится в сообщении на сайте корпорации.

Производство начато на тульском заводе «Октава» компании «РТ-Капитал», которая входит в «Ростех». Разработка изделия происходила в тесном взаимодействии с участниками спецоперации на Украине, там же прошли его испытания.

«В результате получилась качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль. «Оберег» успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал, с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тыс. изделий в квартал», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Вес бронежилета — 9,1 кг, его пластины защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность, отметили в госкорпорации.

В конце марта госкорпорация сообщила о создании принципиально нового материала, способного поглощать электромагнитное излучение в широком спектре частот. Его собираются применять для создания «невидимых» самолетов. Разработка произведена в холдинге «Росэлектроника», который входит в «Ростех».



В основе материала — стеклонити c металлическими сердечниками. «Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации», — уточнили в госкорпорации, добавив, что такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые.



Одно из достоинств материала — отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря стойкости стеклопластика, тогда как существующие стелс-покрытия самолетов необходимо регулярно восстанавливать.