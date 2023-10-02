«Ростех» решил расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам

Правительство обсуждает расторжение соглашения с «Ростехом» на разработку «дорожной карты» «Квантовые сенсоры». Необходимость в соглашении формально отпала — мероприятия «дорожной карты» реализуются в рамках госпрограммы

Фото: Олег Яковлев / РБК

О том, что правительство обсуждает возможность расторжения соглашения с «Ростехом» по разработке «дорожной карты» «Квантовые сенсоры», рассказали три источника РБК на IT-рынке. Госкорпорация разработала эту «дорожную карту» еще несколько лет назад, но она не была утверждена — правительство отправляло документ на доработку, напомнил один из собеседников РБК.

По словам источника РБК, знакомого с ходом обсуждения, инициатором расторжения выступает сам «Ростех». «Необходимость в соглашении формально отпала. Мероприятия «дорожной карты» уже реализуются в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности и продолжат реализовать в том числе «Ростехом». Таким образом, расторжение соглашения, если будет принято такое решение, а оно пока только обсуждается, будет носить технический характер, без интриги», — сообщил он.

Представитель «Ростеха» заявил, что «[расторжение соглашения по «дорожной карте»] никак не влияет» на планы компании: «Будем дальше развивать направление квантовой сенсорики с использованием существующих инструментов господдержки».

РБК направил запрос в правительство.

Зачем нужны квантовые сенсоры

Предполагается, что квантовые сенсоры позволят с более высокой точностью (до 1000 раз точнее, чем современными датчиками) измерять различные величины: расстояние, скорость, время, температуру, показатели электрического и магнитного полей и т.д. За счет точности измерения эти сенсоры можно будет использовать в системах сотовой и спутниковой связи, в беспилотном транспорте, медицине и других отраслях, требующих высокой точности вычислений.

По оценке исследовательской компании Mordor Intellegence, объем рынка квантовых сенсоров в мире в 2023 году составит $610 млн, а к 2028 году вырастет до $1,12 млрд. Как отмечала компания, в это направление активно вкладываются военные и оборонные ведомства различных стран, поскольку такие сенсоры могут помочь в обнаружении подводных лодок, подземных сооружений или ядерных материалов и т.д.

Среди коммерческих игроков направлением квантовых сенсоров, например, занимается Bosch. В начала 2022 года компания объявила о создании нового бизнес-подразделения по коммерциализации этой технологии.

Как пытались развивать квантовые сенсоры в России

В 2019 году правительство поручило развитие высоких технологий нескольким госкомпаниям и подписало с ними соответствующие соглашения. «Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям создания новых материалов и веществ — «Росатому», «карты» по квантовым сенсорам, технологии распределенного реестра и новым поколениям узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия» — «Ростеху». Исполнители должны были написать и представить на утверждение «дорожные карты» по каждой технологии, а впоследствии участвовать в их реализации.

Но «дорожную карту» по квантовым сенсорам правительство в конце 2019 года отправило на доработку. Тогда же «Коммерсантъ» сообщал, что на создание и развитие в России рынка квантовых сенсоров «Ростех» предлагал потратить 41 млрд руб., в том числе 27 млрд руб. из бюджета и 14 млрд руб. собственных средств и других инвестиций. В «дорожной карте» рассматривалось 19 видов сенсоров, из которых десять предполагалось подготовить к промышленному производству к концу 2024 года. Объем рынка квантовых сенсоров в России, по оценке авторов документа, должен был составить до 31 млрд руб. к 2024 году и 50 млрд руб. к 2030-му. Причем значения включали только гражданскую продукцию, но по отдельным типам сенсоров «значительная доля продукции будет использоваться в интересах обороны и безопасности».

Источник, знакомый с ситуацией вокруг разработки документа по квантовым сенсорам, указал, что подписанное соглашение «по факту не было подкреплено реальным бюджетным финансированием, средства на его реализацию не выделялись». «Прошедшее время показало, что квантовая сенсорика — узкая тема, рынок небольшой, масштаб не дотягивает до отдельного высокотехнологичного направления в отличие, например, от обширных тематик квантовых вычислений или квантовых коммуникаций. Еще осенью прошлого года правительство пришло к мнению, что для развития сенсорики не требуются отдельное соглашение, собственная «дорожная карта» и бюджет, и это направление можно легко сократить», — пояснил он. По его словам, уже существующие проекты в области квантовых сенсоров могут получать господдержку в рамках других госпрограмм, например, развития электронной и радиоэлектронной промышленности.

Источник РБК на IT-рынке отметил, что квантовые сенсоры могут войти в новые документы по развитию направлений квантовых вычислений и квантовых коммуникаций, которые будут создаваться в рамках национального проекта «Экономика данных» до 2030 года. То есть развитием этого направления будут заниматься «Росатом» и РЖД — каждый в своей части. Правительство должно утвердить нацпроект «Экономика данных», согласно поручению президента России, до июня 2024 года. Среди прочего нацпроект должен создать условия для привлечения в Россию ученых и специалистов для создания квантовых сенсоров, сбора данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, говорилось в поручении.

Представитель «Росатома» сказал, что обсуждение перспектив «дорожной карты» развития квантовых сенсоров будет возможно «по факту принятия соответствующих решений правительством». «На данном этапе можно лишь констатировать важность дальнейшего развития квантовых сенсоров как неотъемлемой части квантовых технологий, включающих в себя также квантовые коммуникации и квантовые вычисления», — отметил он.

РБК направил запрос в РЖД.