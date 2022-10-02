Российские обсерватории зафиксировали сближающийся с Землей астероид
Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37 в ночь на 1 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.
«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ИПМ, диаметр астероида составляет более полукилометра (высота Останкинской башни составляет 540 м), он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. «В обозримом будущем опасности для Земли не представляет», — добавили там.
Публикация сопровождается снимками астероида, которые сделаны телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета.
В начале января Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС предупредил о вероятном столкновении астероида Апофис диаметром почти 400 м с геостационарными спутниками Земли.
Небесное тело пролетит рядом с Землей 13 апреля 2029 года. По расчетам экспертов, энергия, которая может высвободиться в случае столкновения с Землей, составит 1,7 тыс. мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году, сообщало агентство.
Позднее в МЧС заявили, что не имеют отношения к прогнозу о приближающемся астероиде. «Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — сказали в пресс-службе ведомства.
Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Свое название он получил в честь древнеегипетского божества, олицетворяющего мрак и зло. Его диаметр — 393 метра.
NASA называло Апофис одним из самых опасных астероидов для Земли, ученые предупреждали о высоком риске столкновения в 2068 году. Однако в марте 2021 года эксперты пересмотрели эту оценку. «Наши расчеты показывают, что такой угрозы нет на ближайшие сто лет», — заявил ученый центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.