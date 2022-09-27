Зонд NASA столкнулся с астероидом в рамках эксперимента по защите Земли

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) столкнулся с астероидом Диморфос в рамках эксперимента по изменению траектории полета космического объекта. Трансляция велась пресс-службой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в YouTube.

Столкновение зонда с астероидом произошло 26 сентября в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября).

«Космический корабль размером с вендинговый аппарат успешно сталкивается с астероидом Диморфос размером с футбольный стадион, астероид не представляет угрозы для Земли», — говорится в сообщении NASA в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

Зонд DART представляет собой куб весом около 600 кг с датчиками, антенной, ионным двигателем, двумя солнечными батареями длиной 8,5 м и камерой DRACO, изображение с которой передается на Землю в режиме реального времени. Скорость зонда DART — 21 160 км/ч. Его запустили на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX в ноябре 2021 года.

Астероид Диморфос вращается в околоземной астероидной системе Дидимос. Диморфос не опасен для Земли, его диаметр — 160 м.

Цель миссии состояла в изменении траектории полета астероида с помощью врезающегося космического аппарата. В NASA объяснили, что это необходимо для защиты Земли от угроз извне. Столкновение, по расчетам специалистов, сочтут успешным, если 12-часовую орбиту Диморфоса удастся замедлить на 73 секунды.