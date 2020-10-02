Браверман стал кандидатом на место главы Российской венчурной компании

Анатолий Браверман, первый замгендиректора РФПИ, может быть назначен на место руководителя РВК вместо арестованного ранее Александра Повалко. Его кандидатура обсуждается в рамках передачи венчурной компании суверенному фонду.

Анатолий Браверман (Фото: 2018.openinnovations.ru)

О том, что первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман может быть назначен на должность руководителя Российской венчурной компании (РВК), РБК рассказал собеседник на венчурном рынке и подтвердили два источника, знакомые с деталями обсуждений. Обсуждение кандидатуры идет параллельно с проработкой вопроса по передаче РВК под управление РФПИ — о возможности такой схемы стало известно в конце августа. По словам одного из собеседников РБК окончательного решения о дальнейшем развитии РВК пока не принято. «Если в итоге компания будет объединяться с РФПИ, то Браверман — пока единственная кандидатура на место главы РВК», — отметил он.

Еще один собеседник РБК пояснил, что четыре года назад открытый отбор на должность гендиректора РВК показал свою несостоятельность. Поскольку «социальный лифт не поехал», в этот раз искали кандидатуру в ближнем кругу, исходя из опыта работы и персонального доверия. «Анатолий Браверман хорошо зарекомендовал себя в глазах главы РФПИ Кирилла Дмитриева, и, поскольку суверенному фонду было поручено разобрать ситуацию с РВК, он мог выбрать хорошо знакомого ему Бравермана», — объяснил собеседник редакции.

Представитель РФПИ отказался от комментариев. Анатолий Браверман не ответил на вопросы РБК.

Как решают судьбу РВК

В августе 2020 года источники РБК рассказывали, что РВК может быть объединена с одним из институтов развития. Рассматривались варианты присоединения РВК к ВЭБ.РФ или «Сколково», но наиболее вероятный сценарий — объединение с РФПИ, говорили собеседники РБК. Вопрос о необходимости реструктуризации возник из-за претензий к распределению финансирования, которое стало предметом расследования уголовного дела против Александра Повалко.