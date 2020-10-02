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Браверман стал кандидатом на место главы Российской венчурной компании

Анатолий Браверман, первый замгендиректора РФПИ, может быть назначен на место руководителя РВК вместо арестованного ранее Александра Повалко. Его кандидатура обсуждается в рамках передачи венчурной компании суверенному фонду.
Анатолий Браверман
Анатолий Браверман (Фото: 2018.openinnovations.ru)

О том, что первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман может быть назначен на должность руководителя Российской венчурной компании (РВК), РБК рассказал собеседник на венчурном рынке и подтвердили два источника, знакомые с деталями обсуждений. Обсуждение кандидатуры идет параллельно с проработкой вопроса по передаче РВК под управление РФПИ — о возможности такой схемы стало известно в конце августа. По словам одного из собеседников РБК окончательного решения о дальнейшем развитии РВК пока не принято. «Если в итоге компания будет объединяться с РФПИ, то Браверман — пока единственная кандидатура на место главы РВК», — отметил он.

Еще один собеседник РБК пояснил, что четыре года назад открытый отбор на должность гендиректора РВК показал свою несостоятельность. Поскольку «социальный лифт не поехал», в этот раз искали кандидатуру в ближнем кругу, исходя из опыта работы и персонального доверия. «Анатолий Браверман хорошо зарекомендовал себя в глазах главы РФПИ Кирилла Дмитриева, и, поскольку суверенному фонду было поручено разобрать ситуацию с РВК, он мог выбрать хорошо знакомого ему Бравермана», — объяснил собеседник редакции.

Представитель РФПИ отказался от комментариев. Анатолий Браверман не ответил на вопросы РБК.

Как решают судьбу РВК

В августе 2020 года источники РБК рассказывали, что РВК может быть объединена с одним из институтов развития. Рассматривались варианты присоединения РВК к ВЭБ.РФ или «Сколково», но наиболее вероятный сценарий — объединение с РФПИ, говорили собеседники РБК. Вопрос о необходимости реструктуризации возник из-за претензий к распределению финансирования, которое стало предметом расследования уголовного дела против Александра Повалко.

Суд продлил домашний арест главе РВК Александру Повалко
Общество
Александр Повалко

В начале июня суд отправил гендиректора РВК под домашний арест, а впоследствии временно отстранил от должности. Повалко обвинили в бездействии: по мнению следователей, под его управлением РВК не добилась досрочного погашения займа, выданного в 2012 году (Повалко возглавил РВК в 2016 году) портфельной компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом. В 2016 году этот фонд продал акции Soft Machines, а РВК реинвестировала $3 млн из вырученной суммы в компанию Alion Energy, поскольку формально срок возврата займа истекает лишь в 2022 году. Однако следственные органы рассматривают это как невозврат займа, а решение по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями. Кроме того, Повалко обвиняют в инвестициях еще $600 тыс. в Alion в 2017 году, которая на тот момент находилась в стадии банкротства. Следствие утверждает, что эта инвестиция не согласовывалась с правлением или советом директоров компании.

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Вскоре после возбуждения дела 22 инвестора подписали открытое письмо в поддержку главы РВК. Они назвали арест Повалко «крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка», указав, что происходящие события «катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам». По мнению подписавших письмо, это событие несет риск сокращения государственного венчурного рынка, поскольку предприниматели будут «еще с большей осторожностью» использовать бюджетные средства для развития проектов или вовсе откажутся от них.

Какие задачи предстоит решать новому главе

Анатолий Браверман пришел в РФПИ в момент основания фонда в 2011 году на должность вице-президента. До этого он занимал руководящие должности в управлении инвестиционного анализа и департаменте развития и приобретения активов в компании «Газпром нефть», работал аналитиком в ЛУКОЙЛе. Браверман участвовал в сделках с совокупным объемом инвестиций более $2,5 млрд, в том числе в покупке 45% нидерландской «дочки» французской нефтегазовой компании Total S.A. и 49% итальянского нефтеперерабатывающего завода ISAB, говорится на сайте фонда. Входил в совет директоров Virgin Hyperloop One, занимающейся проектом высокоскоростного поезда, который передвигается по вакуумным трубам, наблюдательный совет «Московской биржи» и др. Отец Анатолия Бравермана — Александр Браверман — является гендиректором федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Правительство рассмотрит вариант объединения РВК с РФПИ
Технологии и медиа
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах отметил, что после ареста Повалко были временно заморожены вопросы создания новых фондов, однако деятельность РВК в части управления уже существующими фондами не изменилась, «какие-то сделки там обсуждаются». «У них не остановились закупки, они периодически покупают исследования, проводят мероприятия, видимая деятельность есть», — отметил он. По словам одного из источников РБК, на последнем совете директоров был утвержден бюджет организации на 2020 год, однако он был значительно секвестирован, и в нем остались наиболее важные мероприятия.

Представитель РВК не стал комментировать вопросы, связанные с назначением нового гендиректора и утверждением бюджета компании. В то же время он отметил, что «РВК работала и продолжает работать в штатном режиме — реализуются все текущие проекты, выполняются все обязательства».

Автор
Владислав Скобелев
При участии
Анастасия Скрынникова, Ирина Парфентьева, Петр Канаев
РВК РФПИ Александр Повалко
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