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Российские абоненты «большой четверки» останутся без роуминга в Канаде

Канадские операторы разрывают роуминговые отношения с крупнейшими российскими операторами
Канадские операторы из-за санкций в ближайшее время перестанут предоставлять услуги в роуминге абонентам российской «большой четверки». Но, например, с уральским «Мотивом» сотрудничество продолжится
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сотовые операторы из Канады разорвали или находятся в процессе разрыва роуминговых соглашений с крупнейшими российскими операторами. Об этом РБК рассказали источники в нескольких компаниях. По словам одного из них, причина — введение санкций правительством Канады в отношении российских мобильных операторов. «Нам пришли уведомления о прекращении сервиса, дальше один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга», — рассказал собеседник. Источники в двух российских компаниях назвали ситуацию прецедентом — до сих пор ни в одной стране роуминговые отношения не разрывали сразу все местные операторы.

Канада ввела санкции против сотовых операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также против ряда других компаний и физлиц в июле этого года. В пояснении говорилось, что эти телекоммуникационные компании связаны с российским военно-промышленным комплексом. Санкции запрещают совершать сделки с попавшими в список лицами и компаниями, а также участвовать в любой деятельности, связанной с любым их имуществом, предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги.

По словам источника РБК в одном из крупных операторов, до сих пор при отключении роуминга кем-то из партнеров компания могла переключиться на другого оператора либо передавать трафик своих абонентов через оператора из какой-то другой страны, у которого есть соглашение о роуминге с отключившим оператором. Но в случае с канадскими партнерами первый вариант невозможен, поскольку отношения разрывают все операторы страны, а второй вариант технически невозможно организовать быстро. «Мы только столкнулись с проблемой, применить вариант работы через операторов из других стран просто не успеваем, абоненты точно столкнутся с потерей связи, — говорит собеседник. — А если и найдется в какой-то стране оператор, который решится передавать трафик наших абонентов, это можно будет вычислить, есть риск, что такого оператора тоже заблокируют».

Собеседник еще в одной компании указал, что абоненты смогут получать услуги связи, подключившись к Wi-Fi или купив сим-карты местных операторов, но без роуминга они не смогут получать СМС на российский номер — например, для авторизации или подтверждения банковских транзакций. И для этой проблемы решения пока не найдено.

Представитель «МегаФона» подтвердил, что компания получила уведомление от канадских операторов о приостановке сотрудничества. «Сейчас абонентам, которые находятся в роуминге в Канаде, связь доступна. Мы информируем этих клиентов об альтернативных способах оставаться на связи», — отметил он.

Представитель «ВымпелКома» также говорит, что их основные роуминговые партнеры из Канады прислали уведомления о приостановке взаимодействия в части оказания услуг роуминга. «Пока возможность получения услуг связи в роуминге в Канаде остается, но мы исходим из того, что уже в ближайшее время все действующие соглашения будут приостановлены, что повлечет за собой отсутствие связи у тех наших клиентов, которые находятся на территории страны. В настоящее время мы ищем выход из сложившейся ситуации и готовим информирование для клиентов», — рассказал он. Представитель этой компании также указал, что приостановка соглашений сделает невозможным предоставление услуг связи в роуминге для абонентов из Канады, которые находятся в России. Ему неизвестны другие страны, где российские операторы столкнулись с подобной проблемой. В ответ на вопрос, ожидает ли компания, что примеру канадских операторов могут последовать партнеры в других странах, представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания исходит из того, что «в настоящее время для этого не существует каких-либо причин и законных оснований».

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Представитель «Т2 РТК Холдинга» говорит, что их абонентам доступны услуги связи в роуминге в Канаде. «Мы ведем переговоры и делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия при реализации самого негативного сценария. Уверены, что ситуация в Канаде не окажет влияния на доступность услуг в других странах», — сказал он, отказавшись пояснить, с кем из канадских операторов сохраняются роуминговые соглашения и уведомлял ли кто-то из местных компаний об их разрыве. Представитель МТС отказался от комментариев.

В Канаде три национальных мобильных оператора — Rogers Communications Inc., BCE Inc. (Bell) и TELUS Corporation — и несколько менее крупных: Vidéotron ltée, Freedom Mobile, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Eastlink Inc. и др.

Представитель BCE Inc. пояснил РБК, что решение об ограничении роуминга для «большой четверки» было принято, «чтобы соответствовать санкциям правительства Канады в отношении России». Он отметил, что компания продолжает предоставлять услуги роуминга российскому оператору «Екатеринбург-2000» (оказывает услуги под брендом «Мотив» в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах).

РБК направил запрос остальным местным операторам. Связаться с Quebecor, который владеет Videotron и Freedom Mobile, не удалось.

Скольких абонентов коснется проблема

Актуальных данных о том, сколько россиян въезжает в Канаду, нет. В первом квартале 2022 года их было 125, следует из данных погранслужбы ФСБ. Но эта статистика учитывает только тех, кто летел напрямую в Канаду, а не через какие-то другие страны. При этом в первом полугодии 2023 года Россию посетили 1,46 тыс. граждан Канады.

По словам источника РБК в одном из российских операторов, роумингом в Канаде в моменте пользуются примерно 10 тыс. абонентов «большой четверки». В основном это те, кто едет в Канаду в командировку, или те, кто релоцировался туда. Источник РБК еще в одном российском операторе назвал число абонентов в роуминге в Канаде «крайне маленьким», а саму проблему — не масштабной.

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