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Эрнст назвал дату премьеры снятого в космосе фильма «Вызов»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Художественный фильм «Вызов», съемки которого частично проходили на Международной космической станции, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, сообщил в ходе марафона общества «Знание» генеральный директор «Первого канала», один из продюсеров картины Константин Эрнст.

«12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — сказал Эрнст (цитата по ТАСС).

По его словам, съемки подходят к завершению, осталось доснять сцены на космодроме Байконур.

«Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. Режиссером картины выступает Клим Шипенко («Холоп», «Текст»). Главную роль в фильме играет Юлия Персильд. По сюжету, ее героиня Женя отправляется на МКС, чтобы провести операцию на сердце космонавту.

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