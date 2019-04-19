СМИ сообщили о планах Instagram скрывать число «лайков» под постом

В Сети появились скриншоты с новым дизайном Instagram, в котором скрыто число лайков под постами и добавлено несколько новых функций. В соцсети заявили, что это один из внутренних прототипов функционала

Портал TechCrunch обратил внимание на то, что Instagram тестирует функцию скрытия «лайков» под постами пользователей. В пресс-службе компании не стали подтверждать какие-либо конкретные планы на этот счет.

TechCrunch сослался на пост пользователя Twitter и частного консультанта портала Джейн Вонг. В своем микроблоге она опубликовала скриншоты, на которых виден измененный дизайн приложения, в котором не видно число «лайков» под каждой фотографией.

В пресс-службе Instagram подтвердили, что соцсеть проводит изучение подобного дизайна. В соцсети подчеркнули, что это не тестирование нового функционала, а только внутренний прототип возможного дизайна. В то же время, в компании подтвердили, что «постоянно думают о том, как снизить давление на Instagram».

Как поясняет TechCrunch, отказ от «лайков» может быть частью масштабной кампании по изменению модели поведения пользователей. Сейчас те посты, которые не получают достаточного числа «лайков», могут удаляться создателем, а в соцсети постоянно идет борьба за «лайки» — как в целях самопиара, так и в качестве маркетингового приема. При этом число лайков может быть фактором психологического давления на пользователей «Нарциссизм, зависть, низкая самооценка — все это может быть связано с тем, что вы обращаете внимание на количество лайков... Для многих пользователей в какой-то момент все это стало перестало быть забавным и стало напоминать тяжелый труд», — отмечает портал.