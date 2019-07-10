«Лаборатория Касперского» нашла читающую секретные чаты программу FinSpy

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию шпионской программы FinSpy, которая научилась читать сообщения в обычных и секретных чатах защищенных мессенджеров. Об этом сообщила пресс-служба компании (документ есть в распоряжении РБК).

Новая версия умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование, как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema. Хакеры могут установить на устройство FinSpy, если получат физический доступ к нему, в случае, если гаджет подвергли джейлбрейку (операция, которая открывает доступ к файловой системе устройств Apple; официально не поддерживается компанией. — РБК), а также на устройстве с устаревшей версией Android. В последнем случае устройство можно заразить через SMS, push-уведомление или электронное письмо.

FinSpy собирает разные типы пользовательских данных: контакты, электронную почту, SMS, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохраненные файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров. «Лаборатория Касперского» отмечает, что каждый вредоносный образец программы можно настроить под конкретного человека или группу пользователей.

Чтобы защитить себя от вредоносной программы, «Лаборатория Касперского» рекомендует: