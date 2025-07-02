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Технологии и медиа ,  
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В Telegram добавили списки задач

Новая опция доступна Premium-подписчикам. Также они могут предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время, в обмен на «звезды» и Toncoin
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Пользователи Telegram после установки нового обновления смогут создавать интерактивные списки задач и отслеживать их выполнение прямо в приложении, говорится в блоге компании.

Функция будет доступна владельцам Premium-подписки. Списки можно формировать в любом чате и уточнить в настройках, смогут ли другие пользователи ставить отметки о выполнении пунктов и добавлять новые.

Еще одно нововведение — возможность подписчикам предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время. В обмен нужно будет перечислить владельцу канала «звезды» (внутреннюю валюту мессенджера) или криптовалюту Toncoin.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Владелец канала получит вознаграждение спустя 24 часа после размещения поста. Если его удалят раньше, вся сумма вернется подписчику.

В одном из предыдущих обновлений в мессенджере появилась функция обрезки голосовых сообщений. В веб-версию и приложение добавили опцию отправки сообщений владельцу канала или его администраторам. Также разработчики обновили интерфейс чатов с «темами» (разделами основного группового чата), сделав переход между вкладками из списка таких чатов быстрее.

Пользователи получили возможность отправлять фотографии оптимального для них формата, добавить больше вариантов ответа в опросы, а сами опросы разместить во вкладке «избранное».

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