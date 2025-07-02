В Telegram добавили списки задач

Новая опция доступна Premium-подписчикам. Также они могут предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время, в обмен на «звезды» и Toncoin

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Пользователи Telegram после установки нового обновления смогут создавать интерактивные списки задач и отслеживать их выполнение прямо в приложении, говорится в блоге компании.

Функция будет доступна владельцам Premium-подписки. Списки можно формировать в любом чате и уточнить в настройках, смогут ли другие пользователи ставить отметки о выполнении пунктов и добавлять новые.

Еще одно нововведение — возможность подписчикам предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время. В обмен нужно будет перечислить владельцу канала «звезды» (внутреннюю валюту мессенджера) или криптовалюту Toncoin.

Владелец канала получит вознаграждение спустя 24 часа после размещения поста. Если его удалят раньше, вся сумма вернется подписчику.

В одном из предыдущих обновлений в мессенджере появилась функция обрезки голосовых сообщений. В веб-версию и приложение добавили опцию отправки сообщений владельцу канала или его администраторам. Также разработчики обновили интерфейс чатов с «темами» (разделами основного группового чата), сделав переход между вкладками из списка таких чатов быстрее.

Пользователи получили возможность отправлять фотографии оптимального для них формата, добавить больше вариантов ответа в опросы, а сами опросы разместить во вкладке «избранное».