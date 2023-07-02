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Как выглядит виртуальный Марс, куда на год запрут четырех человек

Появились кадры из пространства, где год проведут люди для подготовки полета на Марс

Как выглядит виртуальный Марс, куда на год запрут четырех человек
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Космическое агентство NASA начинает эксперимент, во время которого четыре добровольца взаперти будут имитировать полет на Марс. Цель эксперимента — проверка, как четыре человека смогут провести год вместе, ученые будут наблюдать за их здоровьем, работоспособностью и психологическим климатом в коллективе. В комнатах находятся рабочие места и места для отдыха добровольцев. Они находятся в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Теги
NASA космос полеты Марс
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