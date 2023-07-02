Появились кадры из пространства, где год проведут люди для подготовки полета на Марс

Как выглядит виртуальный Марс, куда на год запрут четырех человек

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Космическое агентство NASA начинает эксперимент, во время которого четыре добровольца взаперти будут имитировать полет на Марс. Цель эксперимента — проверка, как четыре человека смогут провести год вместе, ученые будут наблюдать за их здоровьем, работоспособностью и психологическим климатом в коллективе. В комнатах находятся рабочие места и места для отдыха добровольцев. Они находятся в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.