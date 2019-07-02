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Coca-Cola $57 (+10,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о планах Apple вернуть Touch ID на iPhone для рынка Китая
По данным СМИ, отказ от сканера лица Face ID позволит сократить расходы на производство
Фото: Aly Song / Reuters

Apple может запустить новый iPhone для китайского рынка c дактилоскопическим сенсором Touch ID, который в новых моделях был заменен на функцию распознавания лица Face ID. Об этом сообщили источники среди поставщиков, пишет Global Times.

Отмечается, что это поможет сократить расходы на производство. Источник портала указал, что лазерный излучатель, который является ключевым компонентом Face ID, стоит несколько сотен юаней. Он добавил, что это может позволить себе только Apple, однако «это также повлияет на продажи».

Бизнес
WSJ узнала о переносе производства Mac Pro в Китай

Apple отказалась комментировать информацию. Как поясняет издание, китайские потребители предпочитают смартфонам iPhone более дешевые Huawei, OPPO и Vivo. Представители отрасли указали, что на китайском рынке американская компания постоянно испытывает ценовое давление из-за торговой войны США и КНР.

Технология Touch ID присутствует в моделях 5S, iPhone 6/6+, iPhone 6S/6S+, iPhone SE, 7/7+, 8/8+, а также ряде планшетов Apple.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Apple обратилась к тайваньской компании Quanta Computer Inc. по поводу производства десктопных компьютеров Mac Pro. Издание указало, что это позволит снизить расходы на доставку продавцам в Азии. Mac Pro является единственным продуктом из основной линейки, который собирают на территории США.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Apple, Китай
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