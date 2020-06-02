Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Теперь «Алиса» умеет рисовать как конкретные предметы, так и абстрактные изображения. «Яндекс» утверждает, что это первый голосовой помощник в мире с такой функцией

Фото: «Яндекс»

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, показав примеры работ.

Чтобы использовать эту функцию, нужен установленный голосовой помощник на телефоне или «Яндекс.Браузер». Пользователь может попросить «Алису» нарисовать что-нибудь конкретное, например какое-нибудь животное, или абстрактное.

«Алиса» создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах. Таким образом, «Алиса» всегда знает, какую картину предложить пользователю», — объяснили в «Яндексе».

Компания утверждает, что это первый в мире голосовой помощник, способный рисовать картины по запросу.