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Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя

Теперь «Алиса» умеет рисовать как конкретные предметы, так и абстрактные изображения. «Яндекс» утверждает, что это первый голосовой помощник в мире с такой функцией
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Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, показав примеры работ.

Чтобы использовать эту функцию, нужен установленный голосовой помощник на телефоне или «Яндекс.Браузер». Пользователь может попросить «Алису» нарисовать что-нибудь конкретное, например какое-нибудь животное, или абстрактное.

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Карантин (Фото: «Яндекс»)

«Алиса» создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах. Таким образом, «Алиса» всегда знает, какую картину предложить пользователю», — объяснили в «Яндексе».

Компания утверждает, что это первый в мире голосовой помощник, способный рисовать картины по запросу.

Ранее «Яндекс» открыл в сети галерею «нейросетевого искусства», где все изображения были сгенерированы нейросетью. Эксперименты с нейросетями, способными рисовать, проводятся не первый год: так, в 2015-м инженеры Google представили нейросеть, способную создать изображение на основе пустого полотна с шумом. Однако речь тогда шла только о выделении черт какого-то изображения в случайной комбинации точек и его доработке до полноценного рисунка.

Нейросеть нарисовала «растаявших» обнаженных людей
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Фото: twitter.com/DrBeef_

В апреле «Яндекс» впервые раскрыл выручку от устройства с голосовым помощником «Алиса»: 400 млн руб., в 1,8 раза больше, чем год назад.

В апреле 2020 года собственную «умную» колонку с голосовым помощником «Маруся» выпустила Mail.ru Group.

Авторы: Анна Балашова, Георгий Тадтаев
Теги: нейронная сеть, «Яндекс»
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