Российский аналог VMware купил своего конкурента

Компания «Базис» (совместное предприятие «Ростелекома», Yadro и «Рубитех») купила компанию-конкурента — «Рустэк». Она разрабатывает системы виртуализации. Эксперты ждут дальнейшей консолидации на этом рынке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что ООО «Базис», совместное предприятие «Ростелекома», Yadro и «Рубитеха», купило 100% разработчика систем виртуализации «Рустэк», следует из данных СПАРК. Представитель «Базиса» отказался назвать сумму сделки, но отметил, что она прошла «на рыночных условиях и оплачена за счет собственных средств «Базиса». Интеграцию сотрудников и продуктов «Рустэк» компания планирует завершить к концу 2024 года.

Системы виртуализации используются для создания виртуальных представлений серверов, хранилищ, сетей и других физических устройств. Это позволяет разместить на одном физическом сервере несколько виртуальных.

Продавцом «Рустэк» выступил системный интегратор «Айтеко», входящий в топ-5 крупнейших IT-компаний России. В 2023 году выручка «Рустэк» снизилась на 37% по сравнению с предыдущим годом и составила 74 млн руб., вместо чистой прибыли в 41,6 млн руб. компания получила убыток в 40,4 млн руб.

«Базис» образован в 2016 году на рынке инфраструктурного софта. «Ростелекому» принадлежит 50,3% в СП, Yadro — 29,69%, «Рубитеху» — 20%. Выручка «Базиса» в 2023 году выросла почти в 9 раз, до 2,8 млрд руб., вместо убытка в 16,8 млн руб. компания получила чистую прибыль в 1,6 млрд руб.

Как сообщил РБК гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов, рынок системного программного обеспечения (к нему относятся операционные системы, утилиты, системы программирования и т.п.) будет консолидироваться, и компания рассматривает возможность покупки других конкурентов. По его мнению, в итоге на рынке должно остаться не более четырех крупных игроков в каждом сегменте разработки софта. Цель «Базиса» — занять 50% рынка виртуализации в России, дополнил Мартиросов.

По оценке «Базиса», в 2023 году объем рынка виртуализации рабочих мест в России вырос на 25%, до 10 млрд руб., серверной виртуализации — на 20%, до 6 млрд руб., рынок инфраструктурных сервисов в целом вырос на 24%, до 57 млрд руб. В мире лидерами рынка виртуализации, по данным аналитического агентства Forrester Research за 2022 год, были компании VMware и Microsoft. Несмотря на уход этих компаний из России после начала специальной военной операции, их решения продолжают лидировать на рынке. По данным опроса «ИКС Медиа», в 2022 году 78,5% заказчиков применяли продукты VMware для виртуализации, 33% — продукты Microsoft, 12,7% — Citrix, 37% — другие решения.

По словам источника РБК на рынке софта, покупка «Рустэк» позволит «Базису» получить недостающую экспертизу для работы с крупными госструктурами. Среди крупнейших российских разработчиков систем виртуализации он назвал компании «Криптонит», НИИ «Масштаб», «Базальт СПО» и ГК «Астра».

Архитектор IT-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Александр Черный отметил, что это не первая сделка на рынке системного программного обеспечения. Например, ГК «Астра» только в апреле приобрела двух провайдеров облачных услуг, а до этого еще нескольких разработчиков программных продуктов. Черный отметил, что коммерческие компании не стремятся переходить на отечественный софт из-за его неготовности полноценно заменить решения западных производителей в части функционала и надежности. Это подтверждается исследованием Центра корпоративных инноваций Фонда развития интернет-инициатив в 2023 году: только 6% опрошенных компаний заявили о полном решении вопроса импортозамещения. В госкомпаниях уровень импортозамещения в 2023 году составил около 15%. Максимальный процент импортозамещения зафиксирован на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, к которым относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных и ряда др. компаний.