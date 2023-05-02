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«Коммерсантъ» узнал о формуле ограничения роста цен на российский софт

«Коммерсантъ»: Минцифры и разработчики ПО подпишут хартию об ограничении роста цен на софт
Официально участники рынка поддерживают идею, однако непублично критикуют ее, указывая, что ограничение роста цен замедлит развитие продуктов, пишет газета
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минцифры и российские разработчики софта в конце мая планируют подписать документ, предусматривающий ограничение роста цен на отечественное программное обеспечение, пишет «Коммерсантъ».

Газета ознакомилась с проектом «Ценовой хартии социально ответственного IT-бизнеса», разрабатываемой министерством вместе с «Отечественным софтом», «Руссофтом» и другими ассоциациями.

Документ содержит формулу, в соответствии с которой «потолок» роста стоимости IT-продукта определен ценой на него на аналогичную дату годом ранее с учетом годового индекса потребительских цен Росстата плюс 15%. Таким образом, указывает газета, в 2022 году лимит составил бы почти 27%, а в первом квартале 2023-го — 23,6%. Исходя из прогноза ЦБ по индексу потребительских цен по итогам текущего года, в 2023 году лимит был в пределах 19,5 — 21,5%, говорится в заметке.

О планах ограничить рост цен на софт путем саморегулирования компаний Минцифры сообщало в середине апреля. Как пишет издание, на этом настаивают крупные покупатели ПО, которые лишились западных продуктов и не хотят переплачивать за российские. Они указывали, что цены на отечественный софт за год выросли на 30-50%. В то же время разработчики ПО отчитывались о росте выручки в прошлом году в два-три раза, отмечает издание.

Официально участники рынки поддерживают идею, указывая, что хартия «содержит взвешенный подход» и «поможет соблюсти баланс покупательской способности бизнесов и прибыли вендоров», но анонимно критикуют ее.

Источник в отрасли сказал, что крупные корпорации представляют повышение цен как общий тренд, хотя это, по его словам, единичные случаи. По словам еще одного собеседника издания, разработчикам заявили, что госкомпании в текущей ситуации не могут позволить себе большие траты на софт и цены нужно сдерживать. Со стороны же вендоров прозвучал аргумент, что такая мера приведет к серьезному замедлению развития продуктов.

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