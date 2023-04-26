«Коммерсантъ» узнал о просьбе сдвинуть переход на российский софт в ТЭКе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 09:43
СК завел два дела из-за сгоревших домов в Свердловской области Общество, 09:39
Горсовет Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра Политика, 09:39
Нефтегаз без связей: как построить успешную карьеру в реальном секторе Pro, 09:37
Огонь уничтожил почти 100 домов в свердловском поселке. Видео Общество, 09:31
Росреестр зафиксировал рекорд сделок с эскроу в новостройках Москвы Недвижимость, 09:30
Футболист «Спартака» возглавил команду Медиалиги Спорт, 09:26
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 09:20
Биткоин за сутки подорожал на $1 тыс. Крипто, 09:13
«Коммерсантъ» узнал о просьбе сдвинуть переход на российский софт в ТЭКе Бизнес, 09:11
Итальянец впервые в истории НБА стал лучшим новичком сезона Спорт, 09:02
Предприятия сообщили о рекордном за 11 лет желании инвестировать Экономика, 09:00
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Китайцы не хотят тратить деньги: чем для экономики КНР опасна дефляция Pro, 08:50
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о просьбе сдвинуть переход на российский софт в ТЭКе

«Коммерсантъ» узнал о просьбе к кабмину продлить импортозамещение IТ на объектах ТЭКа
В отрасли отмечают, что отказ от зарубежного софта на объектах критической инфраструктуры ТЭКа до 2025 года может привести к энергодефициту и убыткам в 280 млрд руб.
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Комиссия Госсовета по энергетике предложила Минцифры и Минэнерго продлить сроки перехода на российские IТ-решения на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания комиссии.

Согласно указу президента Владимира Путина, с января 2025 года госорганам и госзаказчикам нельзя будет использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре.

Как следует из протокола, в Минэнерго считают, что по текущим требованиям заместить все необходимые компоненты в срок не получится. В ведомстве отметили, что для перехода на отечественные решения сначала нужно вывести из эксплуатации первичное оборудование (генераторы, трансформаторы и др.). Срок остановки его работы может составить до полугода, и возникнет риск энергодефицита, предупредили в министерстве. В «Т Плюс» оптимальным сроком для перехода на альтернативное ПО назвали 2026 год, в части программно-аппаратных комплексов — 2028 год. В «Росэнергоатоме» намерены полностью отказаться от импортного ПО к 2025 году.

В протоколе говорится также, что замена оборудования до окончания сроков эксплуатации приведет к расходам компаний. В Минэнерго отмечают «достаточно высокую» долю иностранных решений на объектах ТЭКа. «Россети» считают, что на соблюдение запрета на использование иностранного ПО потребуется около 280 млрд руб.

Комиссия предложила компенсировать затраты энергетиков на импортозамещение и с 2024 года включить их в тарифы для промышленных потребителей электроэнергии, передает газета.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что не получали обоснований переноса сроков перехода на отечественные технологии. Ведомство заявило, что решение об этом можно принять «с учетом определения Минэнерго сроков появления конкурентных российских аналогов».

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Как должен развиваться лидер, чтобы команда тянулась за ним — 3 стратегии
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Побег из маркетплейса: как вернуть свой товар со складов Ozon и WB

В январе замглавы Минэнерго Эдуард Шереметцев говорил в интервью «Нефтегазовой вертикали», что в планах российских властей — к 2024 году довести долю отечественного софта в энергетике до 70%, а отечественного ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры — до 100%. По словам замминистра, хотя электронно-компонентная база зачастую является иностранной, «но схемотехника, производство печатных плат и монтаж происходят из РФ, и программное обеспечение данных продуктов является отечественным, соответственно, обладает высоким уровнем защиты, что позволяет нам снизить вероятность угроз на 80–90%».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ТЭК критическая инфраструктура ИТ российский софт программное обеспечение
Материалы по теме
«Дочка» «ИКС Холдинга» купила разработчика софта для защиты от утечек
Технологии и медиа
Бизнес попросил сохранить гранты на поддержку отечественного софта
Технологии и медиа
Российские ИТ-компании пожаловались на маркетплейс софта от Минцифры
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter