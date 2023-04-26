«Коммерсантъ» узнал о просьбе сдвинуть переход на российский софт в ТЭКе

В отрасли отмечают, что отказ от зарубежного софта на объектах критической инфраструктуры ТЭКа до 2025 года может привести к энергодефициту и убыткам в 280 млрд руб.

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Комиссия Госсовета по энергетике предложила Минцифры и Минэнерго продлить сроки перехода на российские IТ-решения на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания комиссии.

Согласно указу президента Владимира Путина, с января 2025 года госорганам и госзаказчикам нельзя будет использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре.

Как следует из протокола, в Минэнерго считают, что по текущим требованиям заместить все необходимые компоненты в срок не получится. В ведомстве отметили, что для перехода на отечественные решения сначала нужно вывести из эксплуатации первичное оборудование (генераторы, трансформаторы и др.). Срок остановки его работы может составить до полугода, и возникнет риск энергодефицита, предупредили в министерстве. В «Т Плюс» оптимальным сроком для перехода на альтернативное ПО назвали 2026 год, в части программно-аппаратных комплексов — 2028 год. В «Росэнергоатоме» намерены полностью отказаться от импортного ПО к 2025 году.

В протоколе говорится также, что замена оборудования до окончания сроков эксплуатации приведет к расходам компаний. В Минэнерго отмечают «достаточно высокую» долю иностранных решений на объектах ТЭКа. «Россети» считают, что на соблюдение запрета на использование иностранного ПО потребуется около 280 млрд руб.

Комиссия предложила компенсировать затраты энергетиков на импортозамещение и с 2024 года включить их в тарифы для промышленных потребителей электроэнергии, передает газета.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что не получали обоснований переноса сроков перехода на отечественные технологии. Ведомство заявило, что решение об этом можно принять «с учетом определения Минэнерго сроков появления конкурентных российских аналогов».

В январе замглавы Минэнерго Эдуард Шереметцев говорил в интервью «Нефтегазовой вертикали», что в планах российских властей — к 2024 году довести долю отечественного софта в энергетике до 70%, а отечественного ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры — до 100%. По словам замминистра, хотя электронно-компонентная база зачастую является иностранной, «но схемотехника, производство печатных плат и монтаж происходят из РФ, и программное обеспечение данных продуктов является отечественным, соответственно, обладает высоким уровнем защиты, что позволяет нам снизить вероятность угроз на 80–90%».