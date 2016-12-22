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Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина стал топ-менеджером ВГТРК
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Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина стал топ-менеджером ВГТРК
Технологии и медиа, 22:38
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Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина стал топ-менеджером ВГТРК
Андрей Кондрашов займет пост первого заместителя гендиректора ВГТРК. Он будет курировать информационное направление холдинга
Андрей Кондрашов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Журналист ВГТРК и пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен на должность первого заместителя гендиректора ВГТРК. Информацию об этом РБК подтвердил сам Кондрашов. Ранее о новой должности Кондрашова в ВГТРК сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на четырех неназванных сотрудников холдинга.

На вопрос, соответствует ли информация о новом назначении действительности, Кондрашов в беседе с РБК сказал: «Да, соответствует. В ВГТРК теперь два первых зама: Антон Златопольский и я. «Мои полномочия — координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты», — уточнил он.

В пресс-службе холдинга ВГТРК также подтвердили РБК назначение Кондрашова первым заместителем гендиректора ВГТРК. «Кондрашов будет курировать информационное направление холдинга», — добавили в пресс-службе.

Журналист и телеведущий Андрей Кондрашов вел программу «Вести недели», с 2016 года возглавлял дирекцию программы. В январе 2018 года стал пресс-секретарем предвыборного штаба Путина. 

Автор фильма про Крым стал пресс-секретарем избирательного штаба Путина
Политика

Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в числе которых фильм «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года в Крыму. В фильме в том числе представлено большое интервью с Путиным. 

Кроме того, на счету Кондрашова документальный фильм «Путин». Картина представляет собой серию интервью с людьми, которые рассказывают о президенте России. Так, в фильме появляются премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сам Кондрашов говорил РБК, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались».

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Истомина, Мария Бондаренко.
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