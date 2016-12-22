Илон Маск отметил 1 апреля твитами о банкротстве Tesla Motors

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании Tesla Motors, 1 апреля опубликовал несколько сообщений о ее банкротстве. Напоследок он пожелал всем счастливого нового месяца

Илон Маск (Фото: Paul Sakuma / AP)

Основатель компании Tesla Motors вечером в воскресенье, 1 апреля, опубликовал серию твитов, в которых заявил о банкротстве компании.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — написал предприниматель.

В первом твите Маск предупредил, что в скором времени последует важное сообщение. Далее заявил о банкротстве. В следующем твите написал, что Tesla подпадает под все главы Кодекса о банкротстве США, включая наихудшую — четырнадцатую.

В завершающем твите серии предприниматель написал, то «Илон был найден вырубленным об Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакиллы» и следы высохших слез все еще видны на его щеках».

В завершение Маск отметил, что это не прогноз и пожелал всем счастливого нового месяца.

​Ранее 30 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Tesla Motors до уровня В3 с негативным прогнозом. По предварительным расчетам аналитиков, деньги на счетах компании иссякнут уже к концу этого года.

Эта новость совпала с сообщением о том, что Tesla Motors отзывает 123 тыс. седанов Model S из-за проблем с гидроусилителями рулевого управления. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. В них требуется заменить болты гидроусилителя руля, которые подверглись «чрезмерной коррозии».

