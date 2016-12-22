Tesla отзовет 123 тыс. автомобилей из-за ржавеющих болтов гидроусилителя

Американская компания Tesla Motors отзывает 123 тыс. седанов Model S из-за проблем с гидроусилителями рулевого управления. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Как отметили в Tesla, отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. В них требуется заменить болты гидроусилителя руля, которые подверглись «чрезмерной коррозии».
В компании пояснили, что воздействие на болты оказывают реагенты, используемые для предотвращения обледенения на дорогах.
В ноябре 2017 года Tesla Motors презентовала в Калифорнии прототип своего первого электрического грузовика Tesla Semi Truck, а также полноприводный спортивный автомобиль Tesla Roadster с откидывающейся прозрачной крышей. При этом третий квартал 2017 года компания Tesla закончила с самым большим в своей истории убытком.