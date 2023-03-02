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TikTok ограничит экранное время для детей и подростков

TikTok ограничит экранное время для детей и подростков 60 минутами в день
TikTok в ближайшие недели ограничит экранное время подростков 60 минутами в день. Для продолжения просмотра надо будет ввести специальный пароль, а полностью отключить функцию можно будет с согласия родителей
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Китайская соцсеть TikTok добавит несколько функций, направленных на ограничение времени, которое дети и подростки смогут проводить в социальной сети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«В ближайшие недели к каждому пользователю TikTok младше 18 лет будет автоматически применяться 60-минутный ежедневный лимит экранного времени. Подросткам, достигшим этого предела, будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Они могут полностью отключить эту функцию, но если они сделают это и будут проводить в TikTok более 100 минут в день, им будет предложено установить новое ограничение», — сказано в заявлении компании.

Также соцсеть введет новые функции в «Семейные настройки». Например, родители или опекуны несовершеннолетних пользователей смогут самостоятельно устанавливать для них лимит использования TikTok, в том числе устанавливать различную длительность ограничения по времени в зависимости от дня недели.

Помимо этого, TikTok будет предоставлять информацию о том, сколько раз приложение было открыто, и информацию о времени, проведенном в соцсети днем и ночью. Кроме того, родители смогут настроить расписание отключения уведомлений от соцсети для подростков. Сейчас пользователи от 13 до 15 лет не получают уведомления начиная с 21:00, подростки в возрасте 16-17 лет — с 22:00.

TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance, который в 2016 году разработал приложение Douyin. В конце 2017 года ByteDance приобрел сервис Musical.ly, объединил два приложения в TikTok. В течение нескольких лет приложение, в котором можно записывать и публиковать короткие видео с различными эффектами и звуковыми дорожками, стало одной из самых популярных соцсетей в мире. В июле 2021 года число ежемесячных пользователей TikTok превысило 1 млрд.

В России в апреле 2021 года TikTok обошел «ВКонтакте» по времени, которое пользователи проводят в мобильном приложении. По данным Mediascope за январь 2022 года, ежемесячная аудитория TikTok в России достигла 65,8 млн человек.

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После начала специальной военной операции на Украине TikTok сообщил о приостановке работы в России из-за поправок, принятых в начале марта и вводивших уголовную и административную ответственности за фейки о Вооруженных силах России. После этого россияне лишились возможности загружать новый контент и вести прямые трансляции в TikTok, а также смотреть видеоролики пользователей из других стран.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
TikTok ограничение просмотр время Дети подростки
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