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Мишустин заявил, что у российской нейросети и ChatGPT «разные мозги»

Михаил Мишустин: у ChatGPT и российской GigaChat «разные мозги»
Для критически важных отраслей, в том числе для медицины, науки и промышленности, нужно использовать модели, которые соответствуют национальным интересам России, отметил российский премьер

Мишустин заявил, что у российской нейросети и ChatGPT «разные мозги»
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У российского GigaChat от «Сбера» и западного ChatGPT от OpenAI разные картины мира, что нужно учитывать при введении искусственного интеллекта в критически значимые отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty.

«В «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — отметил Мишустин.

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ChatGPT искусственный интеллект Михаил Мишустин нейросети GigaChat
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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