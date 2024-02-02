Мишустин заявил, что у российской нейросети и ChatGPT «разные мозги»
У российского GigaChat от «Сбера» и западного ChatGPT от OpenAI разные картины мира, что нужно учитывать при введении искусственного интеллекта в критически значимые отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty.
«В «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам», — отметил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные поисковые системы и генеративные модели работают избирательно и ангажированно, не учитывая, игнорируя и отменяя российскую культуру. По словам главы государства, подобные системы предназначены для западного рынка и отражают нормы его этики, против которой возражает Россия.
Бизнесмен Илон Маск говорил, что ИИ стал потенциальной угрозой человечеству, поскольку может стать «умнее самого умного человека» и неизвестно, смогут ли люди его контролировать. В Евросоюзе уже подготовили первый свод правил для разработчиков искусственного интеллекта. Среди них — наличие политики допустимого использования и предоставление информации о данных, на которых обучали модель.
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