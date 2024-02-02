Созданная при поддержке «Сбера» соцсеть «Панч» закрылась

Созданная при поддержке «Сберинтертеймент» соцсеть «Панч» закрылась, а Chipz была переименована. Несмотря на остановку работы ряда зарубежных платформ, пока только у «ВК» получается развивать популярные российские проекты

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В среду, 31 января, завершился срок, когда пользователи могли выгрузить свой контент из социальной сети «Панч», которая за две недели до этого объявила о закрытии и попросила скачать видеоролики.

Летом 2022 года стало известно, что «Сбер» тестирует две соцсети — аналог TikTok под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Разработкой проектов занялась компания ESN (ООО «ЕСН»), которая принадлежала «Сберинтертейменту». Как тогда рассказывала сооснователь ESN Галина Дегтярева, среди других создателей компании были выходцы из «Яндекса» Дмитрий Ушанов и Виталий Григораш, а также Александр Самборский и Борис Малеев из «Газпром-Медиа».

В «Панче» можно было создавать свою музыку с помощью готовых битов, аудиоэффектов и нейросети, которая генерировала тексты песен на основе нескольких слов. Как рассказывала Дегтярева, сервис должен был стать первой в России платформой, где музыкальный пользовательский контент проходит путь от создания до дистрибуции, стать и музыкальной студией, и реалити-шоу.

Но в середине января на сайте «Панч» появилось объявление о заморозке проекта. «На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта», — объяснялись причины в сообщении. В нем отмечалось, что после 31 января серверы, на которых располагался проект, прекратят работу, а контент скоро перестанет быть доступен в приложении и на сайте.

Представитель «Сберинтертеймент» рассказал, что компания вышла из состава участников ЕСН в середине 2022 года. На тот момент проект «Панч» находился на стадии MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт. — РБК). РБК направил запрос Галине Дегтяревой.

Сколько было пользователей у «Панч», как и финансовые показатели соцсети, неизвестно.

Что стало с Chipz Chipz разрабатывался как видеомессенджер, где видео должно было стать не формой продвижения, а форматом общения нового поколения, знакомства пользователей друг с другом. С TikTok этот сервис объединяют вертикальные видео и камера. Осенью 2023 года ESN зарегистрировала товарный знак «Спич». Судя по комментариям App Store, это переименованное приложение Chipz. Согласно последним доступным данным в Rusprofile, в 2022 году выручка ЕСН составила 29 млн руб., а чистый убыток — 861 млн руб.

Как в России развиваются соцсети

После начала специальной военной операции на Украине в России приостановил работу ряд популярных соцсетей, в том числе китайская соцсеть коротких вертикальных видео TikTok. У пользователей сохранилась лишь возможность просматривать уже имеющиеся на площадке ролики. В начале этого года некоторая аудитория в России получила доступ к публикации и просмотру нового контента, но весь функционал по-прежнему недоступен. В марте 2022 года в России признали экстремистской Meta Platforms, а принадлежащие ей Facebook и Instagram заблокировали.

Существовавшие до февраля 2022 года в России соцсети посчитали, что получили новый импульс к развитию, и начали рекламные кампании. Также начали появляться новые проекты, но однозначно успешных среди отечественных проектов пока нет.

Развивавшаяся с 2020 года соцсеть ЯRUS, которая позиционировала себя как альтернативу заблокированным в России Facebook и Instagram, в середине 2023 года объявила о закрытии. «Чтобы ЯRUS состоялась, требовалось большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — говорилось в сообщении этого проекта.

Еще до начала спецоперации на Украине, осенью 2021 года, холдинг «Газпром-Медиа» представил Yappy — российское приложение для просмотра и создания коротких роликов длительностью до 15 и 60 секунд. В марте 2023 года в сервисе появилась монетизация. На февраль 2023 года, по собственным данным, Yappy имел 11 млн ежемесячных активных пользователей и более 2 млн активных авторов в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане. Для сравнения: месячный охват российских пользователей у TikTok в феврале 2023 года составлял 68 млн, по данным Mediascope, а в январе 2022 года — 65,8 млн человек.

В случае со всеми «убийцами» зарубежных соцсетей действует одно правило — нет контента, нет и пользователей, отметил директор «Института исследований интернета» Карен Казарян. И если все, что может предложить российский сервис, — «отечественность», при доступности оригинального сервиса шансов выжить у него нет, считает Казарян.

По мнению основателя Liveinternet Германа Клименко, «без полного изгнания зарубежного конкурента» российские аналоги популярных соцсетей не смогут добиться какого-то результата. «TikTok хотя и приостановил работу в России, все равно функционирует, аудитория жива. Если мы хотим повторить функционал зарубежной соцсети, надо повторить ее сервис, предложить пользователям продукт класса люкс. Это колоссальные деньги», — указал он, оговорившись, что такая работа под силу холдингам уровня «Яндекса» или «ВК».

Основные проекты «ВК» — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» — хотя и создавались как аналоги зарубежных соцсетей, входили в топ наиболее популярных в России как до марта 2022 года, так и сейчас. Но в сегменте видеосервисов лидером остается принадлежащий американской Google YouTube.