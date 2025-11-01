Nature: люди с некоторыми видами рака живут дольше после вакцинации от COVID

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

Вакцины от коронавируса на основе мРНК продлевают жизнь пациентам с онкологией на последних стадиях, выяснили ученые из США. Препараты активизируют иммунную систему. В итоге вакцинированные прожили почти в два раза дольше обычного

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Вакцины от коронавируса продлевают жизнь пациентам с онкологией. К такому выводу пришли исследователи из американского центра MD Anderson в Хьюстоне. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Речь идет о препаратах на основе мРНК, в ним относятся, в частности, вакцины Pfizer и Moderna. Ученые проанализировали данные более тысячи пациентов, проходивших лечение от рака легких или меланомы в 2019–2023 годах. Анализ показал, что пациенты, иммунизированные от коронавируса в течение 100 дней с начала лечения, проживали дольше.

У людей с определенным типом рака легких введение мРНК-вакцины от коронавируса было связано с почти двукратным увеличением продолжительности жизни — с 21 до 37 месяцев. Невакцинированные пациенты с метастатической меланомой жили в среднем 27 месяцев.

Последующие эксперименты на мышах показали, что прививки активизируют иммунную систему организма. Этот ответ организма, в свою очередь, повышает эффективность терапии.

Медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская ранее объясняла отличие м-РНК-вакцин от традиционных. Последние, по ее словам, производятся из ослабленных или убитых штаммов микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или антигенов, полученных генно-инженерным или химическим путем. При попадании таких препаратов в организм запускается процесс синтеза защитных антител.

Таким образом, мРНК-вакцина не содержит живой, мертвый или ослабленный вирус COVID.

Тем временем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в сентябре объявил, что три ведущих российских научных института подали документы в Минздрав для запуска производства первых в стране персонализированных вакцин против меланомы. Группы пациентов для лечения уже сформированы, их генетические профили изучены. Ученые готовы начать терапию в течение одного-полутора месяцев после получения одобрения.