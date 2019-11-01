Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября

Министерство направило кинопрокатчикам и киносетям письмо с просьбой увеличить в День народного единства число сеансов российских фильмов. Послание носит рекомендательный характер, подчеркивают в министерстве

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О письме Минкультуры сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

«Эта дата знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями», — цитирует письмо «Бюллетень кинопрокатчика».

Подобная просьба поступила также в адрес кинокомпании «Централ Партнершип», которая выступает и как кинопрокатчик и представляет в России Paramount Pictures, Lionsgate и Summit Entertainment, сообщил РБК гендиректор кинокомпании Вадим Верещагин. По его словам, письмо носит рекомендательный характер. У дистрибьютора изначально не были запланированы иностранные релизы в этот день, уточнил Верещагин.

Письмо было направлено не только дистрибьюторам, но и киносетям, уточнили в пресс-службе Минкультуры. «Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.