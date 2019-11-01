Минэк объяснил идею перевести банки и ТЭК на российский софт и «железо»

Минэк объяснил идею перевести банки и ТЭК на российский софт и «железо»

В Минэкономразвития подтвердили, что работают над предложениями по переводу на отечественные ИТ-решения объектов критической инфраструктуры, но подчеркнули, что эти требования коснутся только государственных объектов

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что по поручению правительства ведомство действительно участвует в подготовке предложений, направленных на повышение требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры России, однако данные требования предлагается распространить только на государственные объекты.

«Актуальность повышения отдельных требований к государственным объектам критической информационной инфраструктуры обусловлена участившимися в последнее время попытками внешнего воздействия на эти объекты. Так, например, были случаи принудительного удаленного отключения импортного оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса», — подчеркнули в Минэкономразвития. Ранее представитель «Газпрома» заявлял, что в 2012 году компании дистанционно отключили компрессоры австрийского производства.

Представитель Минэкономразвития отметил, что функционирование государственных объектов критической информационной инфраструктуры «косвенно влияет на развитие отдельных высокотехнологичных отраслей экономики». «Поэтому целесообразно проработать вопрос о повышении устойчивости их работы с учетом возможностей российской промышленности. Например, к таким объектам относят отдельные объекты оборонной и атомной промышленности, энергетики, государственные информационные системы, содержащие различные персональные данные. При этом применение отечественных разработок должно осуществляться гибко с учетом имеющихся возможностей отечественной промышленности», — сообщили в министерстве.

По закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)», критическими объектами являются сети и информационные системы госорганов, а также государственных и частных предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и др.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в данный закон для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. Это следовало из письма замминистра экономики Азера Талыбова, направленного в возглавляемую Борисовым коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь.