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Технологии и медиа ,  
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Минэк объяснил идею перевести банки и ТЭК на российский софт и «железо»
В Минэкономразвития подтвердили, что работают над предложениями по переводу на отечественные ИТ-решения объектов критической инфраструктуры, но подчеркнули, что эти требования коснутся только государственных объектов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что по поручению правительства ведомство действительно участвует в подготовке предложений, направленных на повышение требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры России, однако данные требования предлагается распространить только на государственные объекты.

«Актуальность повышения отдельных требований к государственным объектам критической информационной инфраструктуры обусловлена участившимися в последнее время попытками внешнего воздействия на эти объекты. Так, например, были случаи принудительного удаленного отключения импортного оборудования на объектах топливно-энергетического комплекса», — подчеркнули в Минэкономразвития. Ранее представитель «Газпрома» заявлял, что в 2012 году компании дистанционно отключили компрессоры австрийского производства.

Представитель Минэкономразвития отметил, что функционирование государственных объектов критической информационной инфраструктуры «косвенно влияет на развитие отдельных высокотехнологичных отраслей экономики». «Поэтому целесообразно проработать вопрос о повышении устойчивости их работы с учетом возможностей российской промышленности. Например, к таким объектам относят отдельные объекты оборонной и атомной промышленности, энергетики, государственные информационные системы, содержащие различные персональные данные. При этом применение отечественных разработок должно осуществляться гибко с учетом имеющихся возможностей отечественной промышленности», — сообщили в министерстве.

По закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)», критическими объектами являются сети и информационные системы госорганов, а также государственных и частных предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и др.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в данный закон для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. Это следовало из письма замминистра экономики Азера Талыбова, направленного в возглавляемую Борисовым коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь.

В письме Талыбов предложил дополнить закон «О безопасности КИИ» нормой, обязывающей владельцев использовать только российское оборудование и софт, и запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами критической инфраструктуры. Талыбов также предложил закрепить в законе положение, что бенефициары юридических лиц и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие взаимодействие сетей и систем критической инфраструктуры, должны быть гражданами России без двойного гражданства. Эксперты в свою очередь указывали на то, что для замены всего зарубежного софта и оборудования на объектах критической инфраструктуры у российских производителей может не хватить мощностей.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: Минэкономразвития, критическая инфраструктура, Юрий Борисов, ТЭК
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