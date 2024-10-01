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Технологии и медиа ,  
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В Белоруссии заблокировали российский онлайн-кинотеатр Okko

В Белоруссии онлайн-кинотеатр обвиняют в показе «запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ на территории страны к онлайн-кинотеатру Okko, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Поводом для этого решения, как уточнили в ведомстве, стало «размещение на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».

Белорусский оператор связи «Белтелеком» предупредил клиентов, что не будет взимать плату, пока сервис недоступен. «О возобновлении доступа к сервису Okko будет предоставлена соответствующая информация», — говорится в сообщении оператора.

В пресс-службе Okko отказались от комментариев.

В марте  Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Okko на 1 млн руб. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Так, в сериале «Единственный», размещенном на онлайн-площадке, суд нашел «нехорошие сцены», где «в порыве былых чувств и с целью поддержать свою клиентку» женщина «нежно поглаживает по руке другую».

В трех сериях другого проекта — «Анника» суд обнаружил упоминание нетрадиционных сексуальных отношений в диалогах, еще в одной — их прямую демонстрацию путем поцелуя. 

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