Остров на Карибах стал бенефициаром интереса к искусственному интеллекту

На фоне роста интереса к искусственному интеллекту (AI), в частности запуска нейросети ChatGPT, британская заморская территория Ангилья начала получать в разы больше сборов за регистрацию на своем домене .ai

Остров Ангилья, британская заморская территория, на фоне роста интереса к искусственному интеллекту (artificial intelligence, AI) стала получать в разы больше дохода от своего домена.ai.

Как рассказал Bloomberg управляющий доменом Винс Кейт, за последний год число регистраций сайтов, оканчивающихся на.ai, удвоилось и составило почти 287,5 тыс. По его оценкам, сбор за регистрацию домена в Ангилье в текущем году составит от $25 до $30 млн. Власти островной территории не ответили на запрос агентства о комментариях.

Согласно публичным данным, Ангилья заработала $7,4 млн от регистрации домена.ai в 2021 году, и ранее предполагалось, что она получит $8,3 млн в 2023-м, пишет Bloomberg.

«С 30 ноября [2022-го] здесь все совсем по-другому», — сказал Кейт, имея в виду дату публичного запуска чат-бота ChatGPT.

В материале отмечается, что даже на уровне $25 млн сборы за регистрацию доменов составят почти четверть от прогнозируемого Минфином Ангильи бюджета в текущем году (около $107 млн). Также это составит значительный процент от ВВП острова, который, по данным ООН, в 2021 году превысил $300 млн.

Цена домена.ai может варьироваться, как и любого другого доменного имени, но регистраторы должны платить Ангилье фиксированную цену: $140 за двухлетнюю регистрацию с таким адресом. До середины апреля за это платили $120.

Bloomberg отмечает, что у многих крупных компаний есть сайты с доменом .ai, ориентированные на искусственный интеллект, в частности, у Microsoft и компании xAI владельца Tesla, SpaceX и бывшей Twitter (ныне X) Илона Маска.