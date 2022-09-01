Twitter начал тестирование функции редактирования сообщений

Доступ к функции откроют пользователям платной подписки. Возможность исправления будет доступна ограниченное время после публикации, пока разработчики установили лимит в 30 минут

Фото: Gregory Bull / AP

Twitter тестирует функцию редактирования сообщений, рассказала компания в своем блоге.

Функция позволит пользователям вносить изменения в твит уже после публикации, в частности исправить опечатки или добавить теги, однако эта возможность будет доступна в ограниченный период времени. В рамках тестового периода пользователям разрешат делать это в течение 30 минут.

Измененные твиты будут отмечены иконкой и временем редактирования, чтобы пользователи понимали, что пост был исправлен. Также можно будет увидеть историю изменений. Разработчики указали, что даже если пользователь не входит в тестовую группу, он уже сможет увидеть, что пост помечен как отредактированный.

«Ограничение по времени и история версий играют важную роль. Они помогают обеспечить целостность разговора и создать общедоступную запись того, что было сказано», — указали в компании.

Пока функцию тестирует команда соцсети, впоследствии попробовать ее смогут пользователи платной подписки Twitter Blue в пределах одной страны, потом география будет расширяться. Разработчики в первую очередь намерены выяснить, как пользователи потенциально могут злоупотреблять этой функцией.

В компании отметили, что «это одна из самых востребованных функций».

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О работе над кнопкой редактирования постов компания сообщила в начале апреля. Тогда Twitter отметила, что функция разрабатывается с прошлого года.

В 2020 году основатель сервиса микроблогов и его тогдашний глава Джек Дорси отрицательно ответил на вопрос о том, появится ли в соцсети в ближайшее время кнопка редактирования. «Когда отправляешь сообщение, назад его уже не вернуть. Мы хотели сохранить это чувство и этот антураж», — сказал Дорси. Среди возможных проблем, связанных с этой функцией, Дорси упомянул возможность изменения содержания твита, когда им уже кто-то поделился. Таким образом, человек может ретранслировать не то, что хотел.

В России доступ к Twitter ограничен, работа соцсети замедлена. Роскомнадзор ввел ограничение из-за распространения ею «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».