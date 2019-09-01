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Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» запустил производство «царь-двигателей»
Эти двигатели начали собирать для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которая придет на смену украинским «Зенитам». Ее планируют использовать для выведения на орбиту пилотируемого корабля «Федерация»
Самый мощный в мире двигатель РД-171МВ (Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости)

НПО «Энергомаш» (предприятие государственной корпорации «Роскосмос») начало серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте госзакупок (на момент публикации материала на сайте велись регламентные работы).

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в техническом задании к закупке НПО «Энергомаш».

В документе отмечается, что на закупку планируется потратить порядка 19,5 млн руб.

Общество
«Роскосмос» показал на видео ракетный «царь-двигатель»

О сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ в феврале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Тогда он заявил, что этот двигатель является самым мощным в мире, а также отметил, что в конструкторских кругах за ним закрепилось название «царь-двигатель».

РД-171МВ — усовершенствованная модификация РД-171, разные версии которого использовались для пусков сверхтяжелой ракеты «Энергия», а также российско-украинских ракет семейства «Зенит». Тепловая мощность РД-171МВ весом в 10 т составляет 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции». Этот двигатель, мощность которого составляет 246 тыс. л.с., будет устанавливаться на ракету-носитель среднего класса «Союз-5» («Иртыш»).

В августе гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что огневые испытания РД-171МВ пройдут до конца 2019 года, а в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты «Союз-5». Первый пуск ракеты, по его словам, планируется провести в ноябре 2022 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Роскосмос», ракетные двигатели
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