«Роскосмос» запустил производство «царь-двигателей»

Эти двигатели начали собирать для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которая придет на смену украинским «Зенитам». Ее планируют использовать для выведения на орбиту пилотируемого корабля «Федерация»

Самый мощный в мире двигатель РД-171МВ (Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости)

НПО «Энергомаш» (предприятие государственной корпорации «Роскосмос») начало серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте госзакупок (на момент публикации материала на сайте велись регламентные работы).

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в техническом задании к закупке НПО «Энергомаш».

В документе отмечается, что на закупку планируется потратить порядка 19,5 млн руб.

О сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ в феврале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Тогда он заявил, что этот двигатель является самым мощным в мире, а также отметил, что в конструкторских кругах за ним закрепилось название «царь-двигатель».