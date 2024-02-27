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Технологии и медиа ,  
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Высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекратил работу

SCMP: высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекращает работу

Американский космический аппарат Nova-C («Одиссей»), который высадился на Луну 23 февраля, прекращает свою работу из-за неудачной посадки. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Судя по фотографиям орбитального аппарата LRO, «Одиссей» приземлился примерно в 1,5 км от намеченной цели, недалеко от кратера Малаперт А, в 300 км от южного полюса Луны. Эти фото с высоты 90 км — единственные, на которых виден спускаемый аппарат на поверхности.

Фото: Twitter / Intuitive Machines
Фото: Twitter / Intuitive Machines

По словам представителей компании, «Одиссей» прилетел слишком быстро и зацепился за поверхность Луны, в результате чего он перевернулся. Intuitive Machines сообщила, что космический аппарат продолжает общаться с диспетчерами полета.

Фото: Twitter / Intuitive Machines
Фото: Twitter / Intuitive Machines

Также в компании заявили, что продолжат сбор данных до тех пор, пока солнечный свет не перестанет попадать на солнечные панели. Исходя из положения Земли и Луны, ожидается, что это произойдет утром 27 февраля.

Фото: Twitter / Intuitive Machines
Фото: Twitter / Intuitive Machines

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Частный модуль «Одиссей» совершил посадку на Луну
Технологии и медиа

Космический аппарат был запущен 15 февраля из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде и 21 февраля вышел на лунную орбиту. Это первая коммерческая посадка на Луну в истории США.

«Одиссей» совершил посадку 23 февраля в 18:23 по восточному времени (02:23 по мск).

Как пишет The Verge, он был нацелен на Южный полюс Луны — регион, представляющий особый научный интерес из-за наличия водяного льда, скрывающегося в постоянно затененных кратерах. Такие данные могут оказаться полезными до того, как программа NASA «Артемида» доставит людей на Луну в 2025 году.

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Теги
космический аппарат Луна NASA США
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