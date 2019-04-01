Часть аудио-сообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ

Представители «ВКонтакте» утверждают, что пострадали только пользователи сторонних неофициальных приложений

Голосовые сообщения части пользователей социальной сети «ВКонтакте» попали в открытый доступ. На утечку обратили внимание пользователи форума «Двач». ​

В публикации об уязвимости говорилось, что найти аудио-собщения, направленные в личку другим пользователям, можно через поиск по формату файла audiocomment.3gp, и что проблема «существует уже больше месяца». При этом в ссылке каждого из файлов содержался id страницы отправителя сообщения, указывал автор публикации.

В социальной сети ​«ВКонтакте» РБК сообщили, что в открытом доступе оказались только те аудиозаписи, которые были загружены в социальную сеть посредством неофициальных приложений, так как социальная сеть не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений.

«По нашим данным, в раздел «Документы» попала часть аудио-сообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения. Мы настоятельно рекомендуем использовать официальные приложения «ВКонтакте», — сообщили РБК в пресс-службе социальной сети, отметив, что выключили поиск по таким документам.