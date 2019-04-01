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Технологии и медиа ,  
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Часть аудио-сообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ
Представители «ВКонтакте» утверждают, что пострадали только пользователи сторонних неофициальных приложений

Голосовые сообщения части пользователей социальной сети «ВКонтакте» попали в открытый доступ. На утечку обратили внимание пользователи форума «Двач». ​

В публикации об уязвимости говорилось, что найти аудио-собщения, направленные в личку другим пользователям, можно через поиск по формату файла audiocomment.3gp, и что проблема «существует уже больше месяца». При этом в ссылке каждого из файлов содержался id страницы отправителя сообщения, указывал автор публикации.

В социальной сети ​«ВКонтакте» РБК сообщили, что в открытом доступе оказались только те аудиозаписи, которые были загружены в социальную сеть посредством неофициальных приложений, так как социальная сеть не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений.

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«По нашим данным, в раздел «Документы» попала часть аудио-сообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения. Мы настоятельно рекомендуем использовать официальные приложения «ВКонтакте», — сообщили РБК в пресс-службе социальной сети, отметив, что выключили поиск по таким документам.

В компании также заверили, что уязвимости во «ВКонтакте» нет. «Все голосовые сообщения в приложении «ВКонтакте» защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ», — подчеркнули в компании.

На момент публикации заметки поиск аудиозаписей в формате audiocomment.3gp в соцсети был недоступен, убедился корреспондент РБК.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов
Теги: «ВКонтакте», голосовые сообщения, уязвимость
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