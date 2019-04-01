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Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT
Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала годовой контракт с RT. Ее новая работа будет связана с сайтом вещателя, уходить из «Газпром-Медиа» топ-менеджер не планирует
Тина Канделаки (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Генеральный продюсер входящего в холдинг «Газпром-Медиа» телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки будет сотрудничать с RT, рассказал РБК источник в окружении топ-менеджера. Собеседник РБК, близкий к руководству RT, подтвердил эту информацию, добавив, что контракт был подписан в марте, срок его действия — год. Знакомый Канделаки уточнил, что на RT она будет работать по совместительству, такое сотрудничество не противоречит трудовому договору​ с холдингом «Газпром-Медиа». Новая работа Канделаки будет связана с сайтом вещателя russian.rt.com, уточняют собеседники РБК.

Тина Канделаки подтвердила РБК информацию о начале сотрудничества с RT, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК запросил комментарий пресс-служб RT и «Газпром-Медиа».

Действующая редакция ст. 282 Трудового кодекса допускает заключение работником трудовых договоров по совместительству с неограниченным числом работодателей, напоминает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. «Но есть оговорка, если иное не предусмотрено федеральным законом. Но эта норма касается государственных и муниципальных служащих, сотрудников полиции», — добавил юрист.

Всероссийская ежедневная аудитория russian.rt.com только на стационарных компьютерах в феврале 2019 года составила, по данным Mediascope, 566 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет. У сайта телеканала «Матч ТВ» — matchtv.ru — этот показатель за аналогичный период составил почти 161 тыс. человек (без учета аудитории видеороликов).

​RT и ранее привлекал к сотрудничеству медийных персон — как российских, так и зарубежных. С апреля по июль 2012 года на RT выходила программа основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа The World Tomorrow («Мир завтра»). С 2013 года с RT America сотрудничает популярный в США ведущий Ларри Кинг.

В февраля этого года стало известно, что новым сотрудником RT станет оппозиционер Мария Баронова. Она будет заниматься благотворительным проектом канала «Дальше действовать будем мы». Баронова была одним из фигурантов «болотного дела». Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), но дело прекратили в конце 2013 года по амнистии в связи с 20-летием Конституции.

Колумнистами russian.rt.com уже являются писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, журналист Максим Кононенко (Mr. Parker), общественный ​деятель Мария Катасонова.

Бессрочный контракт Канделаки

Тина Канделаки заняла пост генпродюсера телеканала «Матч ТВ» осенью 2015 года. Срок действия ее срочного трудового контракта с «Газпром-Медиа» истекал в сентябре 2018-го. И до последнего не было известно, сохранит ли Канделаки эту должность.

Но контракт с Канделаки в итоге был продлен по формальному признаку — руководство «Газпром-Медиа» не уведомило ее о расторжении трудового договора. Таким образом, в соответствии со ст. 58 Трудового кодекса он был продлен автоматически и стал бессрочным.​​​

Автор: Мария Истомина
Теги: Russia Today, Тина Канделаки, «Газпром-Медиа»
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