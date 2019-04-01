Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала годовой контракт с RT. Ее новая работа будет связана с сайтом вещателя, уходить из «Газпром-Медиа» топ-менеджер не планирует

Тина Канделаки (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Генеральный продюсер входящего в холдинг «Газпром-Медиа» телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки будет сотрудничать с RT, рассказал РБК источник в окружении топ-менеджера. Собеседник РБК, близкий к руководству RT, подтвердил эту информацию, добавив, что контракт был подписан в марте, срок его действия — год. Знакомый Канделаки уточнил, что на RT она будет работать по совместительству, такое сотрудничество не противоречит трудовому договору​ с холдингом «Газпром-Медиа». Новая работа Канделаки будет связана с сайтом вещателя russian.rt.com, уточняют собеседники РБК.

Тина Канделаки подтвердила РБК информацию о начале сотрудничества с RT, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК запросил комментарий пресс-служб RT и «Газпром-Медиа».

Действующая редакция ст. 282 Трудового кодекса допускает заключение работником трудовых договоров по совместительству с неограниченным числом работодателей, напоминает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. «Но есть оговорка, если иное не предусмотрено федеральным законом. Но эта норма касается государственных и муниципальных служащих, сотрудников полиции», — добавил юрист.

Всероссийская ежедневная аудитория russian.rt.com только на стационарных компьютерах в феврале 2019 года составила, по данным Mediascope, 566 тыс. человек в возрасте от 12 до 64 лет. У сайта телеканала «Матч ТВ» — matchtv.ru — этот показатель за аналогичный период составил почти 161 тыс. человек (без учета аудитории видеороликов).

​RT и ранее привлекал к сотрудничеству медийных персон — как российских, так и зарубежных. С апреля по июль 2012 года на RT выходила программа основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа The World Tomorrow («Мир завтра»). С 2013 года с RT America сотрудничает популярный в США ведущий Ларри Кинг.