Роскомнадзор объяснил блокировку Shutterstock

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора, сообщили РБК в пресс-службе организации

Как пояснили в ведомстве, на ресурсе «неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент». Разблокировать фотобанк можно будет только после удаления запрещенной информации, указали в Роскомнадзоре.

РБК направил запрос в пресс-службу Shutterstock.

В декабре 2019 года Роскомнадзор блокировал один из доменов Shutterstock (image.shutterstock.com). Одна страница Shutterstock блокировалась по решению Генпрокуратуры, еще три других — по решению Роспотребнадзора. После удаления противоправного контента страницы были исключены из реестра запрещенной информации.

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