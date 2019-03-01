Twitter позволит пользователям скрывать чужие ответы на твиты

Новый инструмент позволит владельцам страниц Twitter скрывать чужие ответы на начальные твиты. Это позволит пользователям соцсети вести более интересные беседы и оздоровит общий фон дискуссий, считают в компании

Фото: Alex Flynn / Bloomberg

Компания Twitter работает над внедрением функции «Скрыть твит», позволяющей владельцу аккаунта в Сети скрывать ответы других пользователей на изначальную публикацию, пишет The Verge.

Инструмент не позволит пользователю стереть или заблокировать эти ответы, однако затруднит их просмотр и в конечном счете будет мешать начать скандал или травлю вокруг стартового сообщения, надеются в компании.

Функция «Скрыть твит» накануне была обнаружена разработчиком программного обеспечения Джейн Маньчун Вонг, которая увлекается поиском ошибок и скрытых возможностей приложений. «Twitter тестирует модерацию», — написала она на своей странице, приложив скриншоты находок.