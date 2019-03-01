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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Twitter позволит пользователям скрывать чужие ответы на твиты
Новый инструмент позволит владельцам страниц Twitter скрывать чужие ответы на начальные твиты. Это позволит пользователям соцсети вести более интересные беседы и оздоровит общий фон дискуссий, считают в компании
Фото: Alex Flynn / Bloomberg

Компания Twitter работает над внедрением функции «Скрыть твит», позволяющей владельцу аккаунта в Сети скрывать ответы других пользователей на изначальную публикацию, пишет The Verge.

Инструмент не позволит пользователю стереть или заблокировать эти ответы, однако затруднит их просмотр и в конечном счете будет мешать начать скандал или травлю вокруг стартового сообщения, надеются в компании.

Функция «Скрыть твит» накануне была обнаружена разработчиком программного обеспечения Джейн Маньчун Вонг, которая увлекается поиском ошибок и скрытых возможностей приложений. «Twitter тестирует модерацию», — написала она на своей странице, приложив скриншоты находок.

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Старший менеджер Twitter по продукту Мишель Ясмин Хак подтвердила The Verge, что социальная сеть действительно работает над новой функцией.

«Люди, которые начинают интересные дискуссии в Twitter, важны для нас, и мы хотим дать им возможность сделать беседы, которые они открывают, как можно более здоровыми, предоставив им некоторый контроль над их развитием», — рассказала Мишель Ясмин Хак.

По ее словам, новый инструмент станет альтернативной блокировке и жалобам на поведение читателей, которые пользователи социальной сети используют для модерации дискуссий сейчас.

Новый инструмент может оказаться обоюдоострым мечом, отмечает The Verge. «Хотя во многих случаях разговоры под спорным твитом становятся оскорбительными, бывают также случаи, когда ответ на твит был способом привлечения к ответственности влиятельных людей, например политиков», — отмечают авторы статьи.

Ведущий менеджер продукта Twitter Кайвон Бейкпур призвал пользователей делиться своим мнением о новой функции.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Twitter, дискуссии, разработка
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