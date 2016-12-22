Twitter устранил позволявшую узнать страну пользователя уязвимость

В микроблоге Twitter в ноябре обнаружили и ликвидировали уязвимость, позволявшую узнать страну пользователя, сообщается в блоге компании.
«В ходе нашего расследования, мы обнаружили необычную активность, связанную с API (программный интерфейс приложения) службы поддержки. В частности, большое количество запросов поступало с отдельных IP-адресов из Китая и Саудовской Аравии», -говорится в сообщении.
В Twitter подчеркнули, что данные адреса могут быть связаны со спонсируемыми государствами субъектами. Уязвимость нашли 15 ноября и уже на следующий день она была ликвидирована.
Владельцам пострадавших аккаунтов сообщили об уязвимости. В Twitter подчеркнули, что злоумышленники не могли получить полные номера телефонов или персональные данные пользователей, но могли установить, в какой стране зарегистрирован номер, использующийся при входе в аккаунт.