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ВЭБ.РФ вошла в акционерный капитал Sk Capital

ВЭБ.РФ получила 50% Sk Capital
ВЭБ.РФ вошла в акционерный капитал инвестиционной платформы Sk Capital, чтобы объединить финансовую, технологическую и инвестиционную экспертизу. Сумма сделки не раскрывается
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ вошла в капитал инвестиционной платформы Sk Capital на паритетных началах (50/50) с фондом «Сколково», говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам гендиректора Sk Capital Владимира Саковича, сделка была денежной и прошла «на рыночных условиях». «Средства на выкуп доли будут направлены в добавочный капитал Sk Capital, сумму не комментируем, так как ограничены NDA (соглашением о конфиденциальности. — РБК)», — рассказал он.

Инвестиционная платформа Sk Capital (до сентября 2022 года Skolkovo Ventures) была создана в 2017 году. Управляет несколькими венчурными фондами, созданными на деньги госкорпораций и частных компаний на общую сумму более 6 млрд руб.; оказывает услуги инвестиционного банка различным клиентам (разрабатывает стратегии привлечения капитала, помогает искать инвесторов или активы для покупок и т.д.) и др. Входит в инновационный центр «Сколково» (управляется ВЭБ.РФ). В ноябре 2023 года Sk Capital запустила фонд объемом 4 млрд руб. для инвестиций в IT.

Sk Capital запустила новый фонд инвестиций в IT-компании
Бизнес
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу фонда «Сколково» и инвестиционную команду Sk Capital, говорится в сообщении. «По сути, сформирован хаб для технологических инвестиций в вертикали, которые важны для государства и группы ВЭБ.РФ, — пояснил РБК Владимир Сакович. — Как акционер, ВЭБ.РФ будет иметь приоритетный стратегический доступ к экспертизе Sk Capital для реализации технологической повестки», — сообщил он.

Осенью 2023 года ВЭБ.РФ объявила, что займется венчурным финансированием с привлечением других частных инвесторов в области технологий. Госкорпорация выделила первые четыре направления инвестиционной активности — кибербезопасность, телекоммуникационное оборудование, технологии в нефтесервисе и беспилотные летальные аппараты. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ направит на венчурные инвестиции 50 млрд руб. в течение двух-трех лет, предполагается, что при инвестировании будет привлекаться частный капитал.

По словам Саковича, Sk Capital не будет ограничена только проектами, обозначенными ВЭБ.РФ как приоритетные. «Будут формироваться новые проекты с участием различных частных, корпоративных и институциональных инвесторов. Главная идея тут — целевые инвестиции в важные инфраструктурные технологические сферы на среднесрочном и долгосрочном горизонте», — сказал он.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Сколково ВЭБ инвестфонд инвестиционная программа
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